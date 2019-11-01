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泰國父女失蹤1年 竟是「陷入熱戀」私奔過夫妻生活

泰國一名男子與妻子離異後再婚，而女兒則由前妻單獨扶養，直到女兒年滿14歲時投靠生父，父女2人竟「陷入熱戀」，隨後2人失蹤1年！直到男子近日發的「嫩妻照」被現任妻子發現後，才遭到警方逮捕。圖為示意圖，與本新聞無關。（路透）

泰國一名男子與妻子離異後再婚，而女兒則由前妻單獨扶養，直到女兒年滿14歲時投靠生父，父女2人竟「陷入熱戀」，隨後2人失蹤1年！直到男子近日發的「嫩妻照」被現任妻子發現後，才遭到警方逮捕。圖為示意圖，與本新聞無關。（路透）

2019-11-01 22:49:34

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名男子與妻子離異後再婚，而女兒則由前妻單獨扶養，直到女兒年滿14歲時投靠生父，父女2人竟「陷入熱戀」，隨後2人失蹤1年！直到男子近日發的「嫩妻照」，被現任妻子發現後，才遭到警方逮捕。

據泰國《ThaiSouthNews》報導，該名男子在女兒未滿1歲時，便與前妻離婚，女兒跟著生母同住；隨後男子再婚，前妻也另有新對象。

而2年前，14歲的女兒選擇離開生母，搬去與生父、繼母同住，沒想到父女2人某日突然失蹤；2人失蹤1年後，近日，現任妻子發現，男子在社群網站上分享「嫩妻照」炫妻，驚見照片中少女竟是丈夫和前妻的女兒後，連忙報警。

男子10月28日在租屋處遭到逮捕，雖男子堅決否認2人「不倫」，但醫院的檢驗報告顯示，他確實與女兒發生性關係；目前這名16歲少女被安置在社福中心進行輔導，警方也將對案情做進一步調查。

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