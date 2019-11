埃及法老「木乃伊護照」係金A！ 竟因出國治病有急用...

2019-11-01 15:02:58

〔即時新聞/綜合報導〕近來網路瘋傳古埃及法老王拉美西斯二世(Ramesses II)的「木乃伊護照」,許多網友以為是惡搞,沒想到竟是真的!外媒指出,拉美西斯二世在位60年成就斐然,直至今日仍備受讚譽,而其也曾「因病急需出國」,成為世上唯一擁有現代政府頒發護照的木乃伊。

根據Ancient Origins網站內容指出,1885年,拉美西斯二世的木乃伊被放置在埃及開羅博物館。1974年時,埃及學家赫然發現拉美西斯二世的木乃伊以驚人速度腐爛,決定將其送往法國進行檢查。

依埃及法律規定,即使是死者也被要求擁有適當的證件才允許出境,因此替拉美西斯二世的木乃伊拍攝大頭照,並辦理護照以便出國通關。木乃伊抵達法國時,還擁有國王般的禮遇,木乃伊被送往巴黎民族博物館接受檢查,發現腐爛原因是由真菌感染引起,並對其進行適當處理免於完全腐爛。

