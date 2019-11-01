埃及法老「木乃伊護照」係金A！ 竟因出國治病有急用...

古埃及人相信「人死復生」，有將死去親友的屍體包裹成「木乃伊」的文化習俗，圖為示意圖。（路透）

2019-11-01 15:02:58

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路瘋傳古埃及法老王拉美西斯二世（Ramesses II）的「木乃伊護照」，許多網友以為是惡搞，沒想到竟是真的！外媒指出，拉美西斯二世在位60年成就斐然，直至今日仍備受讚譽，而其也曾「因病急需出國」，成為世上唯一擁有現代政府頒發護照的木乃伊。

根據Ancient Origins網站內容指出，1885年，拉美西斯二世的木乃伊被放置在埃及開羅博物館。1974年時，埃及學家赫然發現拉美西斯二世的木乃伊以驚人速度腐爛，決定將其送往法國進行檢查。

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依埃及法律規定，即使是死者也被要求擁有適當的證件才允許出境，因此替拉美西斯二世的木乃伊拍攝大頭照，並辦理護照以便出國通關。木乃伊抵達法國時，還擁有國王般的禮遇，木乃伊被送往巴黎民族博物館接受檢查，發現腐爛原因是由真菌感染引起，並對其進行適當處理免於完全腐爛。

In 1974 an Egyptian passport was issued to Ramses II, date of birth 1303 BC, profession king, so that his mummy could travel to France for examination and restoration. pic.twitter.com/i8rPQi2nbr — Physics & Astronomy Zone???? （@ZonePhysics） 2019年3月10日

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