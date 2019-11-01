北極寒流影響！美國10月測得零下43℃百年最低溫

美國僅有西岸、東岸地區沒有受到北極寒流影響。（圖擷取自美國氣象局）

2019-11-01 00:34:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國中西部與南部10月下旬受到北極寒流影響，在10月尚未結束時就出現攝氏零下43度低溫，是繼102年來在10月測得的最低溫度，但佛羅里達高溫仍可飆到30度以上，呈現極大的差距。

美國尚未迎來11月，卻被測得百年來10月份的最低溫。（美聯社檔案照）

綜合外媒報導，美國猶他州海拔高約2438公尺的彼得．辛克斯（Peter Sinks）30日有人測得華氏零下45度（攝氏零下43度）的低溫，比1917年10月29日在懷俄明州蘇打孤峰（Soda Butte）記錄到的華氏零下33度（攝氏零下36度）還要更低。

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美國國家氣象局對中西部、南部局部地區發布凍結警告。（圖擷取自美國國家氣象局）

鹽城湖國家氣象局的首席預報員邁克．西曼（Mike Seaman）解釋，該地區的地形會使冷空氣流入，在乾燥、無雲的夜晚，所有剩餘的熱量都會散發掉，周邊只有海拔高約76公尺左右的溫度計未能降到華氏0度（攝氏零下17度）以下，可惜的是此次測得的數據不會打破任何紀錄，這並非官方氣象站測得，因此不會記錄在案。

美國國家氣象局對中西部、南部局部地區發布「凍結警告」，從溫度分布圖可見到，除了東岸與西岸地區，其他地方都受到從加拿大南下的北極寒流影響，該機構預測，受寒流影響的地區在美國迎來11月的最後一天，白天最低溫可達華氏31度，也就是攝氏零下0.5度。

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