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減輕家庭經濟負擔 南韓2021年全面實施高中義務教育

南韓2021年起全面實施高中義務教育。（法新社）

南韓2021年起全面實施高中義務教育。（法新社）

2019-10-31 23:24:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會今（31）日通過《初中等教育法》修正案等12項教育改革法案，今年度下學期開始分階段普及高中義務教育，2021年起所有高中生將接受免費教育。

《韓聯社》報導，南韓新的《初中等教育法》增加高中義務教育相關條款，明文規定實施義務教育的學校類型、免費項目和分年度實施步驟，高二和高三明年開始免費教育，2021年擴展到所有年級，約126萬名學生。

根據修正案，普通高中、職業高中及相當於高中層次的教育都在義務教育的範疇內。普通私立高中的學生也能享受政府補貼。由校長自訂入學費和學費收取標準的私立學校則不予補貼。

南韓目前只有中小學為免費義務教育，教育部今年6月表示，將逐步實施免費教育，以減輕家庭經濟負擔，並保障基本的受教權。

截至6月，南韓高中生平均每年支付158萬韓元（約新台幣4.4萬元）入學費和學雜費等。

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