軍武新知》一回生二回熟 美「甘迺迪號」航艦提前下水

美軍福特級航空母艦二號艦「甘迺迪號」原訂12月7日下水，因有福特號的建造經驗，造艦順利，提前於29日下水。（圖擷取自美國海軍官網）

2019-10-31 21:03:13

〔即時新聞／綜合報導〕美軍的福特級航空母艦二號艦「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）因有航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN-78）的建造經驗，29日提前3個月下水，12月7日將舉行「命名典禮」。

綜和外媒報導，福特級航母是美國最先進的核子動力航艦，排水量高達10萬噸，而以美國第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名的甘迺迪號，2015年在維吉尼亞州（Virginia）紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）開始打造，原定12月7日的「下水典禮」已在29日提前舉行。

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由於福特號不僅耗資130億美元（約4000億台幣），部署時程足足延遲6年，問題也層出不窮，讓外界一度傳言將省略「衝擊測試」，但五角大廈最後按預定計畫進行。

波特紐斯船廠表示，甘迺迪號在吸取福特號的建造經驗後，以「模塊組建法」將多數工作在船廠完成，順利提升效率，因此甘迺迪號才能提早下水，並預計將在2022年交付美國海軍服役，在未來取代尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）。

美國海軍也指出，甘迺迪號的指揮官及船員已於1日參加「剪綵儀式」，正式組建該艦船員、開始於艦上工作。

甘迺迪號在經過第一階段的「船體和基礎設施」後，第二階段將配置「戰鬥系統」，預計未來將安裝仍在研發的「雷射砲」和「電磁砲」等武器。

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