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港媒爆解放軍演練「突擊香港」 軍機撞山11人死

港媒報導，解放軍10月上旬進行千里外「突襲香港」演習，其中一架直升機撞山墜毀，機上11人身亡。圖為中共建政70週年，解放軍在空中排出「70」畫面。（法新社）

港媒報導，解放軍10月上旬進行千里外「突襲香港」演習，其中一架直升機撞山墜毀，機上11人身亡。圖為中共建政70週年，解放軍在空中排出「70」畫面。（法新社）

2019-10-31 08:43:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍本月11日發生軍機撞山墜毀事件，當時傳出有3名飛行員身亡。根據香港媒體消息，這是解放軍進行千里外「突襲香港」演習時，其中一架最新型的運輸直升機直-8G撞山墜毀，造成機上11人全部罹難，其中溫偉彬、龔大川及羅偉等3人，日前才參加北京的十一閱兵。

根據香港《中國人權民運信息中心》 報導，解放區南部戰區第75集團軍「第121空中突擊旅」，10月上旬進行「突擊香港」演習，把湖南省漵浦縣假設為「香港」，空中突擊旅的直升機從800公里外的廣西崇左市出發展開突擊。

10月11日晚間7點多，一架直-8G直升機在漵浦縣撞山，機上11名解放軍全部身亡，其中包括3名駕駛軍官、8名士兵，3名軍官溫偉彬、龔大川及羅偉，他們才剛參加過10天前的閱兵。

報導提到，這次演習起點和終點都是「第121空中突擊旅」的基地所在地，目前解放軍有兩支「空中突擊旅」，分別為中部戰區83集團軍的空中突擊第161旅、南部戰區第75集團軍的空中突擊121旅，121旅在廣西崇左市及湖南溆浦縣都有基地，距離香港都在700公里左右。

報導指出，今年解放軍至少發生3次直升機墜毁事故。4月26日，一架直-10在河北保定閱兵訓練時墜毀，1名上校死亡，他曾2度參加國慶閱兵。5月13日，一架米-17在秦嶺特訓試飛墜毁，造成6名解放軍死亡。今年9月，河北一架參與十一閱兵排練的軍用直升機也出事，但地點、機型及傷亡情況不詳。

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