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擋不住！中國豬肉價格一週飆漲11％ 每公斤衝破220元

中國商務部最新數據顯示，豬肉價格上週大漲11％，來到每公斤51.21元人民幣高點。（彭博）

中國商務部最新數據顯示，豬肉價格上週大漲11％，來到每公斤51.21元人民幣高點。（彭博）

2019-10-30 17:26:52

〔即時新聞／綜合報導〕在非洲豬瘟肆虐下，中國豬肉價格持續水漲船高，儘管中共當局透過釋放儲備豬肉等方式，希望遏止瘋狂上漲的豬價，但根據中國商務部最新數據顯示，全國食用農產品市場價格較前一週上漲4.6％，其中豬肉價格更大漲11％，來到每公斤51.21元人民幣（約新台幣221元）高點。

中國商務部網站今（30日）公布最新食用農產品市場價格，在上週（10月21日至27日）中國境內食用農產品市場價格較前週上漲4.6％，其中豬肉價格來到為每公斤51.21元人民幣，大漲11％，除了豬肉外，其他肉類批發價格也有不同程度上漲，牛肉、羊肉價格分別為每公斤人民幣65.81元（約新台幣284元）和62.73元（約新台幣270元），分別上漲1.2％和1.7％。

禽、水產肉類也有所上漲，雞蛋、白條雞（指經去毛、去內臟的雞）價格分別為每公斤人民幣11.67元（新台幣50.3元）和20.22元（約新台幣87元），分別上漲5.3％和5.2％；帶魚、草魚、鯉魚價格也分別上漲1.4％、0.8％和0.2％。

據中國官方數據，今年9月生豬存欄量大幅度下降、可繁育母豬存欄量降到10年內最低，預期短期內生豬仍難供應、豬肉價格仍將持續上漲，受到豬肉價格上漲的推動，9月份全國消費價格指數上漲3％，為6年來最高水平。

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