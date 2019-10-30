離奇！半裸男寒夜倒掛煙囪哀嚎 14hr後脫困不治身亡

英國卡萊爾28日傳出一名年約50多歲男子，在寒冷的天氣中打赤膊倒掛在高290英尺左右（約88公尺）的工廠煙囪頂端。（圖翻攝自推特「Cumbria Police」）

2019-10-30 12:58:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國卡萊爾28日傳出一名年約50多歲男子，在寒冷的天氣中打赤膊倒掛在高290英尺左右（約88公尺）的工廠煙囪頂端，相關單位凌晨2時獲報，但因救援行動複雜，男子14個鐘頭後脫困，但已氣絕身亡。據稱警方已查出其身分，正提供死者家屬援助。

綜合媒體報導，負責人肯納利（Matt Kennerley ）透露，一開始打算出動直升機進行救援任務，但該男所處位置危險，加上恐使情況惡化，因而被迫放棄。

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最後透過無人機評估，以及救援隊、消防隊等專業人員跨部門通力合作下，在下午4時45分救下該男，不過其仍在現場被宣布死亡。

報導提及，目擊者曼丁森（ Scott Mattinson）與納迪尼（Nadene）憶述，當時兩人聽到哀嚎聲，一度以為外頭有人發酒瘋，但接著傳來陣陣叫喊聲，覺得不對勁，便朝窗外望去，未料眼前卻是一片藍光閃爍。

報導引述，這起駭人的事件發生時，當地氣溫已降到零下2度。

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