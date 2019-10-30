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才要申請金氏紀錄 4億打造宗教景區慘遭中國當局強拆
2019-10-30 13:13:24
〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平獲終身任期後，陡然加大打壓宗教力道，外媒披露，世上首個戶外羅漢山景區近期驚傳「被消失」，斥資1400萬美元（約新台幣4.2億元）打造而成的1800尊佛像全數遭強制拆除。
長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，位於福建省廈門市，由中國知名書法家、企業家林志良於2009年發起慈善集資興建的蓮花羅漢山景區原設有1800尊佛像及大量建築，近期正打算申請金氏世界紀錄，不料竟在今年5月被當局以莫須有的罪名查封。
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迫於壓力，園方只好將首批建造的500尊羅漢像以迷彩服包裹，其餘則被拆除移入室內隱藏，有的則是直接強拆，而動工費用仍由園方負責。
除佛像遭針對外，部分具有宗教意味的名稱也被整改，如羅漢山被改成蓮花書院、地藏殿遭更名為孔子學堂，就連創辦人林志良也惹禍上身，如今就連舉辦書法展覽也被限制不得與「佛」有關。信徒認為，政府大動作打壓該園區，用意在加強意識形態的管控，遏止宗教傳播發展。