日本核災區多縣食品 歐盟11/14撤銷進口禁令

歐盟將在11月14日撤銷對日本核災區多縣的農漁食品進口限制。（路透）

2019-10-30 10:43:17

〔即時新聞／綜合報導〕2011年3月日本福島核災發生後，全球有54個國家或地區管制日本農漁食品進口，隨著時間推移，大部分國家已逐步解禁，日本農林水產省昨日（29日）聲明指出，歐盟將在11月14日撤銷對日本多縣的農漁食品進口限制，為核災區重建帶來好消息。

根據《共同社》報導，日本農林水產省表示，歐盟決定於11月14日撤銷對岩手、栃木、千葉縣產農漁食品採取的進口限制；至今出口時要求附上放射性物質檢驗證明書，撤銷後將不再需要；對宮城、茨城、群馬縣產漁產品也將撤銷限制。

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報導指出，對福島縣產大豆及茨城、新潟、長野縣產蕈菇類也將撤銷限制，不再需要放射性物質檢驗證明書。不過福島縣產柿子、蕈菇類、野菜類及除鰤魚等以外的部分漁產品依然受限制；宮城、茨城、群馬縣仍保留野菜類等產品的限制。

對於日本核災區農漁食品進口限制，歐盟正在分階段放寬，此次的措施也是其中一環。根據農林水產省說法，歐盟、中國、南韓等22個國家和地區仍持續採取進口限制措施，其中汶萊於10月宣布計畫撤銷，整體來說，大多國家都決定逐步撤銷和放寬。

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