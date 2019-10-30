教授買春後「暈船」想交往 查出風俗妹住址不斷跟蹤...

日本教授因買春後對女子念念不忘，竟查出女子住處不斷跟蹤。圖為日本街景。（法新社）

2019-10-30 10:01:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州工業大學一名教授因為有到風俗店買春的習慣，而他在消費之後對當時和他發生性關係的女性「念念不忘」，甚至聘請偵探查出該女住處每天跟蹤，最後遭到警方依違反跟蹤規制法逮捕。

綜合日媒報導，68歲的九州工業大學教授金田寬容從去年6月開始，以每個月三到四次的頻率和風俗店配合叫「外送茶」到神奈川縣的家中，沒想到金田寬容在買春過程中對一位20歲女性一見傾心，事後對該女提出交往，但因為過度騷擾，今年2月被店家列為拒絕往來戶。

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但金田寬容不因此罷手，聘請偵探查出該女聯絡方式和住處，除了常常傳送內容為「好想見你」的簡訊之外，從今年8月到10月期間，金田寬容不斷跟蹤該女，在本月27日時，金田寬容開車跟蹤女子，女子情急之下最後跑到派出所報案，金田寬容於是被依違反跟蹤規制法逮捕。

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