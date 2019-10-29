水資源災難！氣候變遷衝擊高山水源 專家：我們毫無防備

世界氣象組織（WMO）專家警告，氣候變遷將衝擊高山水資源，但迄今全球對此「毫無防備」。圖為冰川示意圖。（路透）

2019-10-30 00:37:06

〔即時新聞／綜合報導〕世界氣象組織（WMO）本週於瑞士日內瓦總部舉行「高山峰會」（High Mountain Summit）。會中專家警告，氣候變遷可能導致全球洪水、乾旱現象增加，進而因爭奪高山水資源而引發衝突，但迄今卻對此危機「毫無防備」。

據《路透》報導，世界氣象組織（WMO）本周於瑞士日內瓦總部舉行「高山峰會」，旨在加強政府、研究專家和太空機構之間在氣候議題上的合作。會中專家警告，國際對於氣候變遷所帶來的水資源危機，尤以高山水資源為例，是「毫無防備」的。

請繼續往下閱讀...

全球有近一半的飲用水來自高山，但由於氣候變遷影響，逐漸升高的氣溫使冰川加速融化，降水規律和河川水位變得難以預測，對各國產生了兩極的衝擊。

部分地區如歐洲阿爾卑斯山脈（Alps）周遭，因冰川加速溶化而發生洪災，然而美洲安地斯山脈，卻因高山積雪區域縮減，而發生了大規模的乾旱。

基礎水利設施普遍建於百年前

對此，共同主持峰會的加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）教授波默洛伊博士（Dr. John Pomeroy）警告：「我們毫無準備。我們在山中或中下游的基礎水利設施都建於19或20世紀，但我們已經沒有當時的氣候了！」

波默洛伊強調，為了解決氣候變遷所帶來的問題，水利設施如水壩、灌溉系統，可能都必須重新設計或大幅整修。

峰會的另一位主持人、瑞士伯恩大學山區研究計畫領銜人艾德勒博士（Dr. Carolina Adler）也表示：「不只是水利設施需要重新設計，我們用以監測水文和氣候變化的儀器也必須翻新。」

官員：水資源是「敏感資料」

聯合國會員國過去數十年來皆自願與WMO分享「天氣」資訊，但「水資源」相關資料卻是寥寥可數。

若在「水資源議題」上要促成各界合作，說服各國政府參與水文資料的分享，勢必將成為WMO的一大挑戰。一位官員形容這是「非常敏感」的資料，而部分政府也將此視為國安問題。

艾德勒博士表示，儘管事態緊急，但合作仍須避免造成各國的衝突，例如印度和巴基斯坦近期又因爭奪水資源而產生嫌隙等。

報導指出，本次高峰會將會起草「高山觀察及預測綜合計畫」（Integrated High Mountain Observation and Prediction Project），希望能夠建立一套新系統，在災難降臨之前發出警訊。

波默洛伊呼籲，希望各國航太機構能夠在山區衛星影像領域多家合作，他說：「我們可以預測將嚴重受災的地區，提早進行疏散和遷移。這是非常嚴肅的決定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法