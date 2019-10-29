娶不起、死不起... 中國出新規要遏制農村陋習

中國有關部門今天聯合推出新規，宣示要在3至5年內有效遏制天價彩禮「娶不起」、豪華喪葬「死不起」、人情禮金「還不起」以及農村老人「老無所養」等仍大量存在的農村陳規陋習。（擷取自微博）

2019-10-29 17:32:24

〔中央社〕中國有關部門今天聯合推出新規，宣示要在3至5年內有效遏制天價彩禮「娶不起」、豪華喪葬「死不起」、人情禮金「還不起」以及農村老人「老無所養」等仍大量存在的農村陳規陋習。

中國國務院新聞辦公室29日上午舉行發布會，推出由中共中央農村工作領導小組、農業農村部、中央文明辦等11部門共同印發的「關於進一步推進移風易俗 建設文明鄉風的指導意見」。中國已推動農村精神文明建設工作多年，但成效有限。

請繼續往下閱讀...

據國新辦官網發布，農業農村部副部長韓俊在會中引述中共總書記習近平談話強調，「實施鄉村振興戰略，不能光看農民口袋裡的票子有多少，更要看農民的精神風貌怎麼樣」。

他指出，天價彩禮「娶不起」、豪華喪葬「死不起」、名目繁多的人情禮金「還不起」以及孝道式微、農村老人「老無所養」等問題仍大量存在。這些農村社會不良風氣的蔓延，成為廣大農民群眾巨大的家庭負擔，實際上也扭曲了社會的價值觀。廣大幹部群眾熱切盼望推出相關的措施，來抵制歪風、弘揚正氣。

韓俊說，指導意見明確了工作的總體要求和今後一段時間一些重點的工作舉措，各有關部門將強化責任落實，建立長效工作機制，推動部門協同聯動，目標是力爭透過3到5年的努力，文明鄉風管理機制和工作制度基本健全，農村陳規陋習蔓延勢頭要得到有效遏制。

他指出，農村的陳規陋習具有社會性和頑固性，一旦形成，會對群眾產生長期的影響，不少村民對這些陳規陋習，比如大操大辦，並非自願；但是受困於社會風氣帶來的壓力，也很難改變。一些地方透過村民討論制定村規民約，對紅白喜事採取約束性措施。原來村民礙於面子，現在有了規定，實際上也就有了擋箭牌。

韓俊並指出，有一些村規民約的內容涉嫌違法違規，對親情倫理缺乏關懷，容易傷害群眾的感情。例如，有的地方規定二婚（再婚）不能辦酒席，村民就不好接受，有些村規民約確實涉嫌侵犯群眾、特別是婦女的合法權益，針對這些方面的問題，指導意見提出村規民約的內容一定要符合憲法和法律的精神。

中央精神文明建設指導委員會辦公室一局局長張志勇也指出，一些地方農村，媒人兩頭去欺騙，對男方說女方多好，對女方說男方多好，其實他是趁機漁利。也有一些女方家長要高額彩禮，「還有我們倡導的是厚養薄葬，在一些地方恰恰相反，不孝敬老人的現象也時有發生，雖然是個別的，但影響還是挺大的」。

他指出，指導意見就明確要求，基層民政、婦聯等工作部門要加強對農村婚介機構和農村「媒婆」的管理，基層司法執法部門要對鄉村社會利用婚喪嫁娶斂財等違法犯罪行為進行重點整治，對孝道式微這些不良現象要加強批評教育，對不贍養甚至虐待父母的行為要加大懲處力度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法