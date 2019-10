加州野火燒到豪宅區 阿諾史瓦辛格凌晨帶家人逃命了

2019-10-29 09:19:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州野火延燒,昨天燒到莫尼卡山脈的豪宅區,成千上萬豪宅陷入危急狀態,前加州長、知名動作派影星阿諾·史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)也住在這一區,清晨3:30急著帶家人逃命,隨後往外報平安。

阿諾在推特上說,他與家人於凌晨3:30安全撤離。還警告鄰居們,如果還在疏散區,請不要駐留,快離開出去,他還感謝世界上最優秀的消防員,他們是真正的英雄,他們冒著危險來保護他們的加利福尼亞同胞。

綜合媒體報導,豪宅區的富豪們在凌晨約3點左右,被警察猛敲門、瘋狂電鈴驚醒,被要求緊急撤離,富豪們摸黑帶著家人、珠寶逃命,附近的聖瑪麗山大學(Mount St. Mary’s University)大學生也被叫醒撤離。

加州野火有多處火點、火場,其中,被稱「蓋蒂大火」(Getty Fire)28日黎明前在塞浦爾維達通道(Sepulveda Pass)西側爆發,火勢一發不可收拾,沿著405號州際公路穿過聖莫尼卡山脈,從斜坡蔓延至富人社區,成千上萬的豪宅頓時陷入危急狀態,直到下午1點左右,燒毀約500英畝、5棟建築,還危及約1萬棟建築。

加州野火上週在舊金山北方的索諾瑪縣(Sonoma)吞噬大量葡萄園和釀酒廠,初估至少103平方英里受影響,摧毀96座建築,還危及8萬多棟個建築。當局說,已撤離約20萬人、並切斷約250萬人電力。

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire