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加州野火燒到豪宅區 阿諾史瓦辛格凌晨帶家人逃命了

加州野火危及豪宅區。（美聯）

加州野火危及豪宅區。（美聯）

2019-10-29 09:19:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火延燒，昨天燒到莫尼卡山脈的豪宅區，成千上萬豪宅陷入危急狀態，前加州長、知名動作派影星阿諾·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也住在這一區，清晨3:30急著帶家人逃命，隨後往外報平安。

阿諾在推特上說，他與家人於凌晨3:30安全撤離。還警告鄰居們，如果還在疏散區，請不要駐留，快離開出去，他還感謝世界上最優秀的消防員，他們是真正的英雄，他們冒著危險來保護他們的加利福尼亞同胞。

綜合媒體報導，豪宅區的富豪們在凌晨約3點左右，被警察猛敲門、瘋狂電鈴驚醒，被要求緊急撤離，富豪們摸黑帶著家人、珠寶逃命，附近的聖瑪麗山大學（Mount St. Mary’s University）大學生也被叫醒撤離。

加州野火有多處火點、火場，其中，被稱「蓋蒂大火」（Getty Fire）28日黎明前在塞浦爾維達通道（Sepulveda Pass）西側爆發，火勢一發不可收拾，沿著405號州際公路穿過聖莫尼卡山脈，從斜坡蔓延至富人社區，成千上萬的豪宅頓時陷入危急狀態，直到下午1點左右，燒毀約500英畝、5棟建築，還危及約1萬棟建築。

加州野火上週在舊金山北方的索諾瑪縣（Sonoma）吞噬大量葡萄園和釀酒廠，初估至少103平方英里受影響，摧毀96座建築，還危及8萬多棟個建築。當局說，已撤離約20萬人、並切斷約250萬人電力。

加州Getty Fire延燒，當局加緊救火。（彭博）

加州Getty Fire延燒，當局加緊救火。（彭博）

加州野火延燒，民眾慘受損失。（法新社）

加州野火延燒，民眾慘受損失。（法新社）

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