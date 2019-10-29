不能信教只能愛黨？ 學者示警：一切宗教都將變中共工具

學者示警，中國正將一切宗教變成國家工具。圖為中國基督徒。（路透）

2019-10-29 07:58:31

〔即時新聞／綜合報導〕長期關注中國宗教及人權議題的《寒冬》日前報導指出，湖北省崇陽縣政府發出公開信，指出要「掃黃打非」，將黃色及非法出版刊物一舉掃除，但其中的「打非」卻成為中共清剿宗教書籍、打擊基督教會的手段。有學者透露，在習近平的中國化政策，中國正把一切宗教變成國家及中共的工具。

根據《美國之音》 報導，華府智庫哈德森研究所宗教自由中心主任謝伊（Nina Shea）指出，中共已經發展了「中共版」聖經，還聲稱有權決定誰有資格成為國家的宗教領袖，中共的目標無疑是把基督教變成它的宣傳工具。謝伊表示，在習近平的中國化政策下，中國將一切宗教變成國家和中共的工具，若有宗教領袖和禮拜場所沒有完全遵守這些限制，他們就會受到懲罰，甚至是被壓垮。

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美國舊金山「華人基督徒公益團契」創辦人劉貽牧師指出，中共一直使用「掃黃打非」手段來打擊基督教會，以「非法經營罪」來打擊傳道者，雖然過去中共就有類似行徑，但在習近平上台後有範圍擴大的趨勢。

據了解，中國政府自2018年起已禁止零售商在網路銷售《聖經》，任何教堂也不得販售《聖歌集》等讀物，除非得到中國共產黨的批准。此外，《上帝》 和《聖經》也被逐出了收進教科書的外國文學作品。

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