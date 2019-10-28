罹癌最後一次化療半路買樂透 幸運抱回611萬大獎

「我本來只買了一張1美元的彩券，結果贏了5美元。」福斯特透露第一次中獎已經很開心。（圖片擷取自HLN YOUTUBE）

2019-10-29 00:40:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州的彩券委員會近日分享了一個故事，癌症患者福斯特（Ronnie Foster）在去醫院的路上準備接受最後一輪化療，順便在一家便利商店購買了刮刮樂彩券，沒想到竟獲得20萬美元（約台幣611萬元）的超級大獎。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，福斯特是美國交通部的一名退休工人，他在名為「Beulaville」的超商購買了這張超幸運彩券。

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「我本來就很高興，因為這是我的最後一輪化療。」福斯特說，「我本來只買了一張1美元的彩券，結果贏了5美元。」福斯特透露第一次中獎已經很開心，「然後我決定用它再換一張5美元的彩券。」果然是幸運之神厚愛，福斯特坦承不知為何「在最後一刻，我決定買兩張彩券而不是一張。」

當他發現自己獲得巨額獎金時表示「當我看到那一堆0時，我愣住了」福斯特透露「我覺得不可能這麼幸運，直到我把它交給櫃檯的工作人員掃描。當螢幕顯示去彩券總部領取獎金時，我開始發抖。我簡直不敢相信。」

福斯特（Ronnie Foster）在扣除稅之後一共獲得14萬1501美元。當被問及打算如何規劃這筆錢時，福斯特表示「我想用這筆錢來支付醫藥費，並把剩下的錢存起來，我也有購買保險，但仍有一些開支。這些（獎金）會讓事情變得容易得多。」

福斯特（Ronnie Foster）在扣除稅之後一共獲得14萬1501美元。（圖片擷取自HLN YOUTUBE）

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