為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

鯨鯊嘴巴裡驚見新物種 外型像蝦子

日本廣島大學副教授富川光（Ko Tomikawa）研究團隊在一隻鯨鯊的嘴巴裡發現外型像是蝦子的新物種，體長約5毫米，研判鯨鯊嘴巴可能是個很好的棲息地，因為那裡會規律湧進新鮮海水和食物。（法新社）

日本廣島大學副教授富川光（Ko Tomikawa）研究團隊在一隻鯨鯊的嘴巴裡發現外型像是蝦子的新物種，體長約5毫米，研判鯨鯊嘴巴可能是個很好的棲息地，因為那裡會規律湧進新鮮海水和食物。（法新社）

2019-10-28 23:19:50

〔中央社〕日本研究團隊在一隻鯨鯊的嘴巴裡發現外型像是蝦子的新物種，研究人員推測，因鯨鯊嘴巴內有新鮮海水和食物湧入，提供此物種很好的棲息地。

法新社報導，新物種屬鉤蝦亞目。鉤蝦亞目物種在高山或深海等環境中，都有堅強的生存能力。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，鉤蝦亞目屬甲殼類動物。水蚤也是甲殼類動物的一種。

但帶領研究團隊的廣島大學副教授富川光（Ko Tomikawa）表示，他「很驚訝」新物種會住在動物的嘴巴裡。

富川光告訴法新社：「這個物種能在許多不同類型的環境中生存，這非常驚人。但我沒想到我們會在一隻鯨鯊的嘴巴裡找到牠。」

研究人員表示，新物種有長約5毫米的咖啡色身體，還有毛茸茸的腳，這能幫助牠捕食有機物質。

富川光表示，這個物種之所以會選擇住在這麼出乎意料的地方，有一些很好的理由。

他表示，鯨鯊嘴巴可能是個很好的棲息地，因為那裡會規律湧進新鮮海水和食物，新鮮海水對新物種的呼吸非常必要。此外，鯨鯊嘴巴也提供物種一處隔絕掠食者的安全地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播