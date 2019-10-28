鯨鯊嘴巴裡驚見新物種 外型像蝦子

日本廣島大學副教授富川光（Ko Tomikawa）研究團隊在一隻鯨鯊的嘴巴裡發現外型像是蝦子的新物種，體長約5毫米，研判鯨鯊嘴巴可能是個很好的棲息地，因為那裡會規律湧進新鮮海水和食物。（法新社）

2019-10-28 23:19:50

〔中央社〕日本研究團隊在一隻鯨鯊的嘴巴裡發現外型像是蝦子的新物種，研究人員推測，因鯨鯊嘴巴內有新鮮海水和食物湧入，提供此物種很好的棲息地。

法新社報導，新物種屬鉤蝦亞目。鉤蝦亞目物種在高山或深海等環境中，都有堅強的生存能力。

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英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，鉤蝦亞目屬甲殼類動物。水蚤也是甲殼類動物的一種。

但帶領研究團隊的廣島大學副教授富川光（Ko Tomikawa）表示，他「很驚訝」新物種會住在動物的嘴巴裡。

富川光告訴法新社：「這個物種能在許多不同類型的環境中生存，這非常驚人。但我沒想到我們會在一隻鯨鯊的嘴巴裡找到牠。」

研究人員表示，新物種有長約5毫米的咖啡色身體，還有毛茸茸的腳，這能幫助牠捕食有機物質。

富川光表示，這個物種之所以會選擇住在這麼出乎意料的地方，有一些很好的理由。

他表示，鯨鯊嘴巴可能是個很好的棲息地，因為那裡會規律湧進新鮮海水和食物，新鮮海水對新物種的呼吸非常必要。此外，鯨鯊嘴巴也提供物種一處隔絕掠食者的安全地。

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