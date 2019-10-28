中國油田新型爆破產品發生爆炸 釀8死5傷

中國陝西延長石油集團的試驗裝置昨晚發生爆炸，造成8死5傷。圖為油田示意圖。（路透）

2019-10-28 20:32:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西延長石油集團的新型爆破產品「超級氣體動能裝置」昨（27）晚發生爆炸，造成8死5傷。

「陝西省延安市延長縣委宣傳部」通報指，27日晚上7點多，「遠軍熱能動力科技公司」在延長縣延長油田公司七里村採油廠米265、267井場進行超級氣體動能技術增滲提產試驗。但就在回程途中，車上載的新型爆破產品「超級氣體動能裝置」發生爆炸。

請繼續往下閱讀...

中國媒體《界面新聞》引述消息人士稱，這是「延長石油研究院」和「遠軍熱能動力公司」開發的實驗項目，意在提高油田產量。該名為「超級氣體動能裝置」的爆破技術，已申請數百個專利，號稱爆破能量相當於黃色炸藥（TNT）的8到10倍。

「遠軍熱能動力科技公司」位於湖南省的「永州經濟技術開發區」之前宣稱，「超級氣體動能裝置」具備高效、安全、低風險、清潔環保及低消耗的特點，不但爆破能量更大，且能量可以調整，並且能夠廣泛應用於礦山、地鐵、城市隧道、水下爆破等領域的新型爆破產品。

不過，就在昨晚傳出爆炸事件後，「永州經濟技術開發區」與湖南當地媒體放在網路上的相關新聞報導，今天卻搜尋不到，疑似已遭到下架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法