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驚嚇！ 科學家模擬20年後上班族模樣…耳朵會長毛

研究團隊模擬出20年後的上班族模樣，外表相當嚇人。（圖擷取自YouTube）

研究團隊模擬出20年後的上班族模樣，外表相當嚇人。（圖擷取自YouTube）

2019-10-28 17:50:39

〔即時新聞／綜合報導〕GG了！現代上班族多數長時間使用電腦處理公務，但長期缺乏運動、舒展筋骨恐怕會帶來不健康後果。國外有科學家以數據資料模擬出20年後上班族的模樣，更與模型公司合作製作出真人大小玩偶「Emma」，更由於空污也讓Emma「耳朵長毛」，外表看來相當嚇人。

綜合外媒報導，英國一名未來人類科學家威廉．海姆（William Higham）帶領健康專家團隊研究法國、德國和英國共3000多名上班族提供的數據資料，最後發表《未來的工作同事》報告。

依照數據資料的統計結果，團隊製作與模型公司合作製作出「Emma」擬真玩偶，只見「Emma」因為長時間坐姿導致靜脈曲張、永久駝背，眼睛更因長時間盯著螢幕引發乾燥、紅腫現象，皮膚受人造光照射而變黃，空氣品質差也使Emma長出「多毛耳朵」。

威廉．海姆表示，除非我們從根本改變工作與生活習慣，比如說多運動、改變坐姿，或考慮改善辦公桌型態才能有所改變。照片曝光後隨即引發外界討論，許多網友嚇壞直呼「根本是怪物」！

研究團隊與模型公司合作製作出「Emma」真人玩偶，只見Emma的雙眼因長時間盯著螢幕引發乾燥、紅腫現象。（圖擷取自YouTube）

研究團隊與模型公司合作製作出「Emma」真人玩偶，只見Emma的雙眼因長時間盯著螢幕引發乾燥、紅腫現象。（圖擷取自YouTube）

Emma更因空氣品質差而長出「多毛耳朵」。（圖擷取自YouTube）

Emma更因空氣品質差而長出「多毛耳朵」。（圖擷取自YouTube）

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