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阿拉伯海新風王！超級氣旋風暴「基亞爾」撲阿拉伯半島
2019-10-28 13:10:05
〔即時新聞／綜合報導〕今年北印度洋第5號氣旋「基亞爾」（Kyarr）持續發展，昨（27日）印度氣象局將其升格為超級氣旋風暴，自2007年超級氣旋風暴「古努」（Gonu）後，再次有氣旋達到印度氣象局最高等級風暴，今（28日）晨更超越「古努」，成為阿拉伯海有紀錄以來最強風暴。
美軍聯合颱風警報中心（JTWC）觀測顯示，「基亞爾」（Kyarr）今早的位置在北緯18.2度、東經65.5度，也就是阿拉伯海海面，以每小時16公里的速度朝西北西移動，逼近阿拉伯半島，JTWC認為其風力達到135節（時速250公里），相當於四級颶風上限；印度氣象局（IMD）更觀測到「基亞爾」中心氣壓為915百帕，超越2007年超級氣旋風暴「古努」的920百帕，成為阿拉伯海有紀錄以來最強風暴。
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預測未來「基亞爾」繼續向西北朝阿曼海岸移動。不過登陸阿拉伯半島機率不大，可能在接近陸地時偏南移動、並逐步減弱，不過仍可能為阿曼沿海帶來可觀風雨，當局嚴正以待。