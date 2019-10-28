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記者遭港警扯面罩、噴藍色水！ 《香港電台》強烈譴責

《香港電台》記者昨晚採訪期間遭防暴警員惡意推撞。此為示意圖，非當事警員。（彭博）

《香港電台》記者昨晚採訪期間遭防暴警員惡意推撞。此為示意圖，非當事警員。（彭博）

2019-10-28 11:11:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾昨（27）日舉辦「追究警方暴力」集會，而後演變為大規模警民衝突。港媒《香港電台》攝影記者昨晚採訪期間遭警方強扯面罩、推撞攝影機、噴藍色胡椒水等不合理對待，《香港電台》對此發表強烈譴責，促請港警徹查。

《香港電台》報導，該台攝影記者昨晚於旺角彌敦道人行道上採訪期間，一名持長槍的防暴警員突然走向記者，推撞其肩膀及攝影機，並且強行扯下其防護面罩。而攝影記者持續採訪期間，又有速龍小隊警員朝記者方向噴藍色胡椒水，攝影記者全身正面都遭噴中，攝影機也遭殃。

《香港電台》發言人強調，攝影記者當下有佩戴記者證並穿著印有香港電台標誌的反光衣，攝影機上也貼有香港電台標誌。此外，當時警方已經多次施放催淚彈，顯見記者採訪期間有實際工作需要而必須戴上防護面罩。

因此，《香港電台》強烈譴責警方使用不必要武力，粗暴干預記者正常的採訪工作。該台對於警方在無合理解釋下做出如此行為，表示極度遺憾，促請警方徹查並呼籲警方克制，以尊重新聞自由及記者採訪工作。

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