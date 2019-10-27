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澳洲「背包客殺手」病逝獄中 官員：他會下地獄！

澳洲「背包客連環殺手」米拉克（Ivan Milat），在入獄23年後，今（27）日去世。（美聯社）

澳洲「背包客連環殺手」米拉克（Ivan Milat），在入獄23年後，今（27）日去世。（美聯社）

2019-10-27 19:55:24

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲「背包客連環殺手」米拉克（Ivan Milat），在入獄23年後，今（27）日去世，疑似因癌症病逝。米拉克入獄後並不安分，也未現悔意，官員表示，「他會下地獄」。

《路透》報導，今年74歲的米拉特在1980年代末期和1990年代初期殺害了2名英國人、3名德國人和2名澳洲人，他在1996年被定罪，遭判處7個無期徒刑。

新南威爾斯州矯正服務部（Corrective Services）發言人表示，米拉特在週日一早去世，沒有透露死因。但澳洲媒體指出，米拉克今年5月被診斷出罹患癌症後，一直在接受化學治療。

曾經是道路工人的米拉克，從未承認謀殺這些年輕背包客。這些受害者有一些遭到性侵、槍擊或刺傷，遺體被遺棄在新南威爾斯州一處森林的淺墳。

米拉克還與其他幾宗未解決的失蹤人口案件有關，被懷疑他犯下的罪行比他被定罪的數量更多。

另外，米拉克在入獄後並不安分，多次成為新聞人物，他曾切斷手指試圖將它寄到澳洲最高法院，以及吞下剃刀和馬桶沖洗裝置的零件。

新南威爾斯州矯正部長羅伯茲（Anthony Roberts）說，「他會下地獄」。他說，「他沒有表現出一絲悔意，他被判處終身監禁，如今也印證判決，死在監獄裡了。」

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