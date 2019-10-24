巴基斯坦控制克什米爾爆示威 部隊發射催淚彈

2019-10-24 00:14

〔中央社〕巴基斯坦控制克什米爾今天在穆薩法拉巴德市（Muzaffarabad）爆發示威活動，抗議安全部隊攻擊記者和示威者，安全部隊則向示威者發射催淚彈以控制局勢。

綜合Zee News與國際亞洲新聞社（ANI）等印度媒體報導，多名記者和許多人民全國聯盟（People's National Alliance）示威者今天聚集示威，譴責巴基斯坦安全部隊昨天在穆薩拉法巴德市對和平示威的人們採取攻擊行動。

消息人士透露，巴基斯坦安全部隊向示威者發射催淚彈，且對穆薩拉法巴德市實施緊急狀態措施，希望控制局勢。

昨天由所有獨立政黨聯盟（All Independent Parties Alliance）發起的示威活動，要求在巴基斯坦控制克什米爾可以自由集會，並紀念被稱為「黑日」（Black day）的巴基斯坦入侵克什米爾72週年。

在昨天的示威抗議中，多名記者和民眾遭安全部隊人員用警棍攻擊，共導致2人死亡及80多人受傷。

巴基斯坦軍隊於1947年10月22日入侵克什米爾，原希望維持克什米爾獨立的克什米爾大君（國王）辛赫（Hari Singh）逃到印度，要求印度派兵協助對抗巴基斯坦，他後來同意克什米爾併入印度，進而引發印度與巴基斯坦多年來的主權紛爭。

反對巴基斯坦統治的巴基斯坦控制克什米爾民眾，把10月22日訂為「黑日」，每年在這天都會舉行活動紀念，要求巴基斯坦撤出克什米爾。

無獨有爾，印度8月5日廢除賦予印度控制克什米爾特殊自主地位的憲法第370條後，也有許多印度控制克什米爾人站出來示威，包括小朋友在內，許多人向印度安全部隊投擲石塊，抗議印度政府上述舉動，

但印度政府增加印度控制克什米爾駐軍且進行軍管，中斷電話與網路服務，同時拒絕外國媒體前往採訪，還限制當地記者使用網路發稿，引起國際人權組織的關注與批評。

美國國務院主管南亞事務代理助理國務卿威爾斯（Alice Wells）昨天在美國國會聽證會上，再次對印度控制克什米爾的局勢尚未恢復正常表達關切。

威爾斯說，國務院除對當局拘留印度控制克什米爾當地居民和政治領袖，向印度政府表達關切外，也敦促印度當局尊重人權，恢復包括網路和行動電話等服務在印度控制克什米爾全面使用。（編輯：劉學源）

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