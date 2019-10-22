新日皇登基大典莊嚴華麗 展現歷史縱深

2019-10-22 21:32

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕日本新天皇的登基儀式，從今年五月德仁接位後至明年四月完成皇嗣策立儀式才算完成，全程約一年的時間。今天的向國內外宣告登基的「即位正殿之儀」是全程的重頭戲之一，接下來則是十一月十日舉行的遊行「祝賀御列之儀」及十四、十五日舉行的天皇一生一次祈求五榖豐收國泰民安的「大嘗祭」。

「即位禮正殿之儀」雖是依據日本憲法舉行的國是活動，明仁天皇登基的正殿之儀曾因沿用戰前的樣式遭到批評違反政教分離原則，這次德仁天皇登基大典日本政府仍繼續沿用平成時代樣式，並未遭到太大批評，整個儀式充滿古風，包括天皇和皇后的寶座「高御座」與「御帳台」均可溯源至奈良時代，金氏紀錄認定世界最古老的日本皇室，藉由這種傳統大典展現歷史縱深。

這次使用的「高御座」與「御帳台」，在三十年前明仁使用後即拆解運回京都御所保管，去年九月分批從京都運到東京重新整修組裝。天皇寶座「高御座」象徵天孫降臨神話，平成初年曾引起日本激進左派抨擊，運送過程由空中自衛隊派遣直升機運送，這次則相當平和以陸運運送。

「高御座」高六．五公尺、重八噸，「御帳台」略小，兩個寶座八角天蓋裝飾九尾金色鳳凰，圍欄畫有祥獸麒麟，無比尊貴，使用稀少的日本國產天然漆和高純度金箔光進行修繕，大約花了五億圓（約合台幣一．四二億元）。

德仁天皇夫婦今天配合各項儀式至少換了三套不同的服裝，上午的三殿之儀兩人穿上純白的傳統「帛御袍」，下午一點的「即位正殿之儀」，德仁換上「黃櫨染御袍」，雅子也換上十二單衣，晚上出席「饗宴之儀」再換上西式大禮服。

「黃櫨染」是日本天皇專用的顏色，相當於中國古代的黃袍，時代可溯至平安時期，黃櫨染是以黃櫨（山賊子）和蘇芳木為原料染成黃中帶紅、棕的顏色，染製難度極高，民間禁止使用此色。雅子皇后和女姓皇室成員穿著的「十二單衣」，又稱「五衣唐衣裳」，為日本皇室女姓最正式的服裝，通常由五到十二件服裝組成，一套總重約二十公斤，皇后的髮型也是遵循古式的「大垂髮」，梳理這種髮型一次大約要花一個多小時。

今天因為陰雨，原本預定由宮中職員七十八人扮演古裝文武百官的「庭上參役者」，臨時縮編為二十五人，並移到宮殿迴廊，少了一點氣勢。

接下來的重頭戲是下月十四及十五日舉行的「大嘗宮之儀」，德仁天皇將品嚐今年親自採收的稻榖，祈求五榖豐收國泰民安，為了這項儀式，宮內打造僅使用一次的「大嘗宮」，造價超過十九億圓，儀式結束後將拆除。整個登基儀式將在明年四月十九日「立皇嗣之禮」後結束，相關費用約一六六億圓。

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