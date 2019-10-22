日本重大時刻必發號外 民眾爭搶只為收藏跟PO網

2019-10-22 20:37

〔中央社〕日皇德仁今天完成「即位禮正殿之儀」，許多民眾在東京都各處爭搶各大紙媒發送的「號外」，在日媒鏡頭下，爭搶民眾不分男女老幼，主要目的不外是收藏與拍照PO上網。

雖然日本各大紙媒已紛紛強化網路新聞，但仍保有發生重大事件時發送號外的習慣。除今天德仁即位禮外，日本隊13日創隊史首度闖進世界盃橄欖球賽8強、日本學者吉野彰9日獲諾貝爾獎，還有日本政府4月1日公布新年號「令和」等重要時刻，都可以看到發送號外。

日本最知名的一張號外，應屬2011年3月11日發生311大地震時，設備無法運作的石卷日日新聞與河北新報在隔天用手寫的號外，許多日本民眾仍記憶猶新。

日本產經新聞曾報導，日本政府4月1日公布新年號「令和」時，包括產經新聞在內的日本各大紙媒都發送號外，且爭搶號外的民眾年齡層從年輕人到老人家都有，為的就是拿到這張「歷史證明」。

在全球各國紛紛進入網路時代，日本是少數仍在重大事件發生時持續發行號外的國家。

產經新聞4月1日當天共印製6000張號外，選在東京都內7個地方發送，結果都是瞬間秒殺。民眾拿走這些號外後，有的是當成紀念品珍藏，有些人則是為了拍照上傳推特等社群網站。

長期蒐集號外的日本民眾說，號外跟一般新聞報紙不同，除了發送當場拿到，無法在其他時間或藉由其他方式再取得；而且連保存全日本報紙的國立國會圖書館也不會收藏號外，「所以稀有性是號外最大魅力」。

日本每日新聞去年曾報導，京都府職員本田雅裕，過去約30年來一直都在蒐集號外，截至2018年已收藏約7000份號外；即使進入網路全盛時期的現在，還是有人醉心於紙本號外。

許多日本網友拿到號外第一件事，就是拿起智慧型手機拍下號外，然後把照片上傳到推特等分享，從這個角度來看，即使進入網路時代，紙本號外對日本人來說應該仍是不可或缺的存在。

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