日本哈吉貝風災 百年鰻魚店淹水避難先救它！

2019-10-22 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕第19號颱風「哈吉貝」重創日本，造成多處河川氾濫潰堤大淹水，長野縣飯山市的有逾百年歷史的鰻魚老店「本多」也是受災戶之一，當洪水來襲時，第一時間被帶去避難的竟是秘傳的「醬汁」。

《朝日新聞》中文網22日報導，「本多」是創業於明治37年（西元1904年）的鰻魚專賣店，是一間讓饕客不遠千里而來的名店，但因哈吉貝颱風導致千曲川支流氾濫，「本多」大淹水至地板上方約80公分處。

12日晚間，57歲的女店主本多尊子不覺得千曲穿河水可能馬上滿出來，加上該地區沒有收到避難勸告，於是當晚安心入睡，未料隔日清晨水竟淹到自家旁邊的道路，隨後店鋪也遭殃，不到半小時水位已經到達膝蓋。

當下店主夫婦急忙把重要物品搬上2樓避難，其中，創業以來就一直反覆持續添加至今的「醬汁」，優和店主一起到2樓避難，接著搬運的是用來熬煮調味料並製作醬汁、重達20公斤的鍋子。

另外，店家先前訂購的約400條鰻魚，受淹水影響泡在汙濁的水中，出於衛生問題已無法販售，本多尊子覺得「丟掉感覺也很可憐」，在致電相關機構說明是日本鰻後，已放生到附近河川。

「哈吉貝」颱風造成日本多地災情嚴重，今（22）日確定新增2名罹難者，死亡總人數上升至84人，其中福島縣最多，有30人遇難。下落不明者仍有9人。

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