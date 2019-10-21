美外交官在中國行動受限 美駐中大使：美比照辦理「很適切」

2019-10-21 21:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院16日宣布一項限制中國駐美外交官的新政策，要求他們與聯邦和地方美國官員，以及學術研究機構接觸前，必須通報美方，引發中方批評此舉違反「維也納公約」。美國駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）21日反擊表示，相關規定「非常適切」，目的是希望美國外交官在中國「封閉體制」中，能享有更多交流管道。

外電及香港「南華早報」指出，美方先前表明，新規僅要求中國官員及其利害關係者，在與美方人員接觸時須「通報」，反觀美國外交官與中國官員、學術研究機構會晤前，不僅需要通報、還得事先獲得批准。中國駐美大使崔天凱隨後在「推特」加以駁斥，指前駐中大使包可士（Max Baucus）在任內3年訪問中國所有省份，且現任大使布蘭斯塔德也有類似計畫。

對此，布蘭斯塔德21日在北京與外國記者談話時反酸道，美國外交官在中國面對更多限制，必須對所有交流會面申請許可，且經常吃閉門羹，尤其是與中國執法官員的會面，「即使我們已獲得批准，但有時到了最後一刻卻突然取消。」他希望華府「適切的相應措施」能夠讓美國駐中外交官更容易與中國官員接觸。

布蘭斯塔德也以自己為例指出，今年5月前往西藏的路上，他與外交官打算在青海省的一間咖啡店休息，但隨行的中國官員搶先一步進入店內，命令所有員工和顧客不准跟美國外交人員談話。他還提到另一起案例，美國駐廣州總領事館官員一次與中國學生會面時，中國外交部一開始說沒有學生報名，後又說學生沒時間，最後變成學生「太害羞」，不肯見美國官員。

另外，針對美方是否考慮對中國駐美記者加強限制，以回應北京對駐中外國媒體的諸多刁難，布蘭斯塔德表示，美方一直在討論，是否該對「中共控制之實體」的員工實施反制措施，包括將他們視為外國代理人等。據悉，北京施壓駐中外國媒體的手段，包括延發簽證、拘留和通訊監控等。

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