清真寺遭水砲車染藍 巴基斯坦裔教徒：港警挑戰、侮辱伊斯蘭教

2019-10-20 20:58

〔即時新聞/綜合報導〕今日香港九龍大遊行中,香港警方水砲車行經尖沙咀清真寺時停車並朝清真寺發射藍色水,多名記者、議員以及少數族裔人士遭擊中,清真寺大門以及階梯也被染色。香港商人、政治活動家同時說著一口流利廣東話的巴基斯坦裔簡浩名(Phillip Khan)表示,香港警方正挑戰和侮辱伊斯蘭教。

根據《am730》報導,簡浩名表示,「我們不是搞事份子,搞事份子應該是警察,不是其他人。」簡浩名對於清真寺遭攻擊表示,警方簡直在挑戰伊斯蘭教,並斥責警方不懂什麼是尊重他人的宗教。簡浩名指出,《基本法》有保障人的宗教自由,不過,「警方一點尊重都沒有」。

根據《香港01 》報導,事發當時現場有10多名市民在清真寺門外保護清真寺,包括部分為少數族裔人士及年長的少數族裔領袖,在現場遭到波及的立法會議員譚文豪怒斥:「搞到整個清真寺變藍色,想給全世界什麼signal(訊號)!我們香港人嘗試保護這個地方,但你(香港警察)就攻擊這個地方!」

美國《華盛頓郵報》記者馬哈塔尼(Shibani Mahtani)則在推特上表示,「路人協助清理清真寺。在這裡旁觀的穆斯林信徒表示,對他們的禮拜場所,警方的行為令他們感到震驚並覺得遭到冒犯。香港人則安慰他們,前來協助清理的隊伍越來越大。」

