清真寺遭水砲車染藍 巴基斯坦裔教徒：港警挑戰、侮辱伊斯蘭教

2019-10-20 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今日香港九龍大遊行中，香港警方水砲車行經尖沙咀清真寺時停車並朝清真寺發射藍色水，多名記者、議員以及少數族裔人士遭擊中，清真寺大門以及階梯也被染色。香港商人、政治活動家同時說著一口流利廣東話的巴基斯坦裔簡浩名（Phillip Khan）表示，香港警方正挑戰和侮辱伊斯蘭教。

根據《am730》報導，簡浩名表示，「我們不是搞事份子，搞事份子應該是警察，不是其他人。」簡浩名對於清真寺遭攻擊表示，警方簡直在挑戰伊斯蘭教，並斥責警方不懂什麼是尊重他人的宗教。簡浩名指出，《基本法》有保障人的宗教自由，不過，「警方一點尊重都沒有」。

根據《香港01 》報導，事發當時現場有10多名市民在清真寺門外保護清真寺，包括部分為少數族裔人士及年長的少數族裔領袖，在現場遭到波及的立法會議員譚文豪怒斥：「搞到整個清真寺變藍色，想給全世界什麼signal（訊號）！我們香港人嘗試保護這個地方，但你（香港警察）就攻擊這個地方！」

美國《華盛頓郵報》記者馬哈塔尼（Shibani Mahtani）則在推特上表示，「路人協助清理清真寺。在這裡旁觀的穆斯林信徒表示，對他們的禮拜場所，警方的行為令他們感到震驚並覺得遭到冒犯。香港人則安慰他們，前來協助清理的隊伍越來越大。」

Clean up crew has grown in size pic.twitter.com/hYRO4Te0sV — Shibani Mahtani （@ShibaniMahtani） October 20, 2019

香港警方8點多時在臉書上表示，為驅散「暴徒」，警方一度使用顏色水驅散，但「誤中」九龍清真寺。警方在事件發生後立即聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖，解釋事件及表達關注。警方聲稱，「一直以來，警隊與九龍清真寺及在港的穆斯林社群保持良好關係。警方絕對尊重宗教自由及會盡一切能力保護所有宗教建築物。」

立法會議員毛孟靜則在臉書上表示，警方是透過第三者向清真寺領袖「間接道歉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法