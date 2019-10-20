九龍大遊行如期登場！戴口罩黑衣人湧上街朝目標前進

2019-10-20 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港公眾集會及遊行上訴委員會19日駁回泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）的九龍區遊行申請，維持港警發出反對通知書的決定，不過，民陣副召集人陳皓桓等人仍以個人身分，在今（20日）下午如期舉行遊行，數千名穿黑衣、戴口罩香港民眾，在九龍區尖沙咀梳士巴利花園集結，下午1點30分開始遊行。

綜合香港媒體報導，民陣九龍遊行，遭警方反對，上訴也被駁回，3位民主派前議員及民陣副召集人陳皓桓改以「個人名義」接下主辦權，宣布遊行照常舉行，數千名穿黑衣、戴口罩香港民眾，集結梳士巴利花園，由於人潮過多湧上馬路，造成交通堵塞；下午1點30分陳皓桓、「社會民主連線」前立法會議員梁國雄、工黨何秀蘭等人帶頭下，開始朝西九龍站遊行。

陳皓桓表示，今日遊行的口號與民陣的一樣，同樣是「撤回惡法、重組警隊、獨立訴求」，盼政府回應訴求，而不是只是會譴責，同時重申根據《基本法》賦予市民遊行的權力，籲警方不要路抓人。

儘管天氣炎熱，仍無礙港民遊行意願，大批民眾撐傘上街，將馬路擠得水洩不通，除了五大訴求口號外，還有人手持港英旗、美國國旗，甚至我國國旗上街。

港警已在現場舉起藍旗警告，要求立刻解散，否則可能會使用武力，港鐵也宣布，為因應公眾活動，中午12時起關閉柯士甸站和尖沙咀站。

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