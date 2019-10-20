香港人反抗》不被分化！民陣譴責港警攻擊清真寺 市民自發清潔

2019-10-20 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港九龍大遊行今（20）日「公民抗命」，不顧警方反對通知如期舉行。警方下午對九龍清真寺及寺外民眾發射「藍色水炮」，將清真寺建築染藍。民陣晚間發表聲明，強烈譴責港警汙辱宗教場所及破壞社會和諧的行徑。稍早大批香港市民也自發清潔清真寺，展現香港人不受挑撥、分化的團結。

據聲明內容，民陣譴責港警發射藍色水炮攻擊九龍清真寺和寺外民眾的行徑，批評此為濫用武力、侮辱宗教場所及破壞社會和諧的行為。

民陣並引聯合國《世界人權宣言》，強調宗教信仰的自由是國際人權標準，尊重宗教及宗教場所也是基本公民德性和文明社會的常識。民陣對港警缺乏常識又不具備宗教敏感度深表遺憾，嚴正要求警務處向九龍清真寺及各宗教團體公開道歉。

此外，日前民陣召集人岑子杰遭重襲住院，網路上一度流傳兇手是南亞裔，有人趁機主張破壞清真寺，挑起宗教種族仇恨，火速遭岑子杰和「香港回教信託基金總會」發表聲明打臉。

今日港警以藍色水炮攻擊九龍清真寺，也有大批香港市民自發到場協助清潔，更號召明日繼續集結為清真寺善後，充分顯示出香港人不被分化的團結精神。

相關原文請見：

（香港民間人權陣線聲明）

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