超跑停車格「激突」吃罰單 富商怒批警「仇富」拒付罰款

2019-10-20 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國37歲富商狄格瓦（Gary Digva）日前將超跑停在諾丁漢（Nottingham）市區健身房外的停車格，回來發現被開了一張「車未完全停在格內」的罰單，讓狄格瓦非常不滿，他認為警方是因「仇富」亂開單，堅持拒付罰款。

綜合媒體報導，狄格瓦日前駕駛市值27萬英鎊（約新台幣1062萬元）的藍寶堅尼，停在健身房外的停車格，沒想到在狄格瓦辦完事後，車上竟多了一張50英鎊（約新台幣1968元）的罰單，單上的開罰事由指稱，「車主未將汽車完全停放在停車格內，與路邊間隔太遠」，對此，狄格瓦竟不滿地說，「我認為會被開罰單是因為我開超跑」，還揚言要向公家機關申訴，並拒絕繳付罰款。

根據外媒報導，諾丁漢市議會經常向市民宣導，汽車駕駛必須將車子「盡量停進停車格內」，對於狄格瓦質疑警察「仇富」開單，市議會發言人說，「我們歡迎他透過正式程序提出申訴，照片可見車子已超出停車格的白線，且與路邊有段距離，這可能會影響其他車輛的駕駛安全，特別是對騎自行車的人造成不便」。

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