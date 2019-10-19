墨西哥警匪大戰釀8死20傷 毒梟家族：將付所有喪葬醫療費

2019-10-19 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥安全部隊日前逮捕大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman），不過部隊立刻遭毒梟集團火力壓制，當局被迫放人，而此事也共計造成8死20傷。對此，古茲曼家族透過律師宣布，將負責所有死者與傷者的喪葬醫療費用。

墨西哥軍事警察「國家衛隊」（National Guard）的巡邏車隊在庫利亞坎市一處房屋遭到襲擊，巡邏車隊反擊，逮捕了包含大毒梟的兒子歐維迪歐在內的4名男子，不過隨後就遇上毒梟集團設置路障，以強大的火力反擊。當局為了避免傷亡擴大，只好將奧維迪奧釋放。

根據《sky news》報導，儘管如此，此事仍造成至少8死20傷。死者包括了5名幫派份子，1名平民、1名警方人員以及1名逃犯，當局不樂觀地認為，傷亡人數可能還會上升。不過，古茲曼的家族透過律師宣布，將支付這次事件中，受傷、死亡的所有受害者的喪葬費用。

墨國總統羅培茲日前公開發表聲明，稱絕對支持「釋放歐維迪歐」的做法。他強調，「抓獲罪犯的價值不該大於人民寶貴的生命」，不過，此舉引來保守派國家行動黨議員在國會表達強烈不滿，要求羅培茲及其內閣辭職；墨國民間也有大量批評聲浪湧現，認為這次行動不僅拖無辜市民下水，執法人員死傷慘重，最終更是縱虎歸山，「是一次徹底的失敗」。

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