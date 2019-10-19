慘！雙胞胎男童與姊姊去上學 全遭粗心女駕駛輾斃

2019-10-19 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州24歲女子謝帕德（Alyssa Shepherd），於去年10月30日駕駛皮卡車行經校車站時，未注意到學童們正在上車以及站旁的紅色停車標誌，直接開車將過馬路的雙胞胎男童與他們的姊姊輾斃，另有1名學童重傷，全案經過將近1年的審理後，謝帕德昨（18日）被判處過失殺人罪成立，將面臨20年以上有期徒刑。

據《福斯新聞》報導，6歲雙胞胎兄弟澤維爾和梅森（Xzavier and Mason Ingle），當天跟著9歲的姊姊愛莉薇亞（Alivia Stahl）一起去上學，怎知在過馬路時遇到死劫，跟在旁邊的11歲學童雖撿回一命，但仍然身受重傷。

輾斃3童的謝帕德事後供稱，她只記得自己當時看到閃爍的燈光和大型車輛，並沒有意識到該車就是校車，也沒有看到紅色停車標誌，當她知道自己壓到小孩時，立即陷入歇斯底里的情緒。

檢察官馬爾斯（Michael Marrs）表示，該校車站已經存在了50年，從來沒有孩子被撞死。馬爾斯說，跟在謝帕德車後的另一名駕駛證稱校車警示燈是可以清楚看到的，「讓我感到憤怒的是，這起事故不應該會發生。」

該起交通意外後，受害者家屬大力提倡修訂印第安納州的交通法規，州長霍科姆（Eric Holcomb）於今年7月1日簽署新法，若駕駛見到一輛停下載送學童的校車仍執意開車通過，最高可處1年有期徒刑和5000美元（約新台幣15.2萬元）的罰款。

謝帕德昨天被定罪後，法院將於12月18日決定刑期，最少是20年有期徒刑起跳。

6歲雙胞胎兄弟澤維爾和梅森（Xzavier and Mason Ingle），與9歲的姊姊愛莉薇亞（Alivia Stahl）命喪輪下。（美聯社）

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