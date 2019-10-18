南方四賤客續向中國開砲！ 暗諷NBA詹姆斯「舔共」

2019-10-18 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕在中國被禁播的知名美國成人喜劇動畫《南方四賤客》（South Park），近日陸續對中國政府嘲諷、批評，16日再度推出與中國議題有關的最新一集，NBA湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）成為箭靶，諷刺詹姆斯因為「舔共」遭到球迷唾棄。

綜合媒體報導，《南方四賤客》16日推出的第23季第4集中，南方公園小學因一些學生投訴，決定提供更健康的午餐，但此舉不符合主角之一屎蛋（Stan）的胃口，因此惹怒屎蛋。有名支持新午餐的學生向屎蛋說，他們有權抗議「不健康」的午餐，並且擁有言論自由的權利。

屎蛋回說，「是的，我們確實擁有言論自由權，但是有時候，當你不考慮別人而只考慮自己時，就會帶來負後果！」此話剛好就是詹姆斯對火箭隊總經理莫雷挺港言論的回應，當時詹姆斯說，在享有言論自由時，不顧別人、只想到自己的話，就會帶來「負面後果」，理應三思而後行。詹姆斯發言引爆美國網友怒火，認為他「對美國就大聲，對中國就跪舔」，對言論自由、人權根本雙重標準。

另外，屎蛋還提到「Taco Tuesday」（星期二墨西哥玉米捲）。美國墨西哥餐廳每當週二的時候會有捲餅優惠，而詹姆斯熱愛墨西哥玉米捲，他曾在8月向美國專利商標局註冊申請「Taco Tuesday」，但在9月時被拒絕。

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南方四賤客諷刺詹姆斯片段

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