中國要求開除火箭隊總管 NBA總裁悍然拒絕

2019-10-18 05:43

〔中央社〕美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞發表挺港推文，至今餘波盪漾。NBA總裁席佛今天表示，中國政府要求開除摩瑞，「我們說那不可能發生，甚至連處罰他都不可能」。

摩瑞（Daryl Morey）4日在社群媒體推特（Twitter）發文力挺香港民主抗爭，掀起風波。面對中國揚言抵制，席佛（Adam Silver）捍衛言論自由，堅決不道歉，即使布魯克林籃網與洛杉磯湖人上週在中國的兩場熱身賽如期開打，NBA與中國的關係仍蒙上陰影。

席佛今天在紐約出席「時代雜誌」（TIME）主辦的健康峰會，宣傳NBA推動的心理健康計畫，並與知名主播羅蘋羅伯茲（Robin Roberts）對話。這是席佛結束NBA熱身賽亞洲之旅後首次在美國出席公開活動。

席佛坦言，這起風波造成的財務損失「十分可觀」，但NBA願意承擔，「我們對談的同時，中國還沒有恢復轉播我們的球賽，我們將靜觀其變」。

摩瑞發表挺港推文激怒中國後，NBA公關部門曾以書面聲明，對摩瑞推文「嚴重傷害中國球迷感情」表達遺憾。這份聲明被解讀為NBA為利益而向中國政府低頭，引發美國政界與輿論撻伐。席佛為避免一次得罪美中兩國，態度轉趨強硬，堅決不向中國道歉。

被問及NBA立場究竟為何，席佛今天說，NBA確實在聲明中以「令人遺憾」表述，但這是著眼於此事件令NBA在中國的球迷憤慨，與聯盟支持摩瑞在推特發文的言論自由並不衝突。

席佛表示，NBA代表美國價值，其中一項價值就是言論自由，NBA無論到哪都會堅持，「我們對（中國）政府不表遺憾，只對中國數億球迷表達遺憾」。

他說：「我認為我們堅守原則，沒有向中方卑躬屈膝。」

席佛在對話中也替出身台灣的籃網隊新老闆蔡崇信抱不平。蔡崇信7日就摩瑞挺港事件在臉書發表英文公開信，文中提及「分離主義運動」，部分人士質疑他認定港人抗爭是追求獨立，蔡崇信因此捲入風波。

席佛表示，蔡崇信希望在信中表達中方如何看待香港局勢，「我認為這也是十分恰當的」。

摩瑞挺港推文牽連甚廣，部分NBA球星也成為鎂光燈焦點。火箭隊一哥哈登（James Harden）上週向中國道歉，但未說明是為什麼事。湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）本週指摩瑞「收到錯誤訊息」才會發言挺港，引發軒然大波。席佛在對話中未提及NBA球員受牽連一事。

摩瑞推文風波引爆接近兩週，中國抵制NBA聲浪逐漸退去，騰訊也已復播NBA賽事，但與NBA合作逾30年的中國中央電視台尚未宣布恢復轉播，NBA在中國的前途充滿不確定性。

席佛說：「我認為，我們在與中國人民建立文化交流方面取得極大進展，我很遺憾其中一大部分已付諸流水，我甚至不確定我們要何去何從。」（編輯：徐崇哲）

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