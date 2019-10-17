「想想你的家人安危」 中共拿親人恐嚇歐美維族人

2019-10-17 23:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府監禁大批新疆維吾爾族等穆斯林，定居國外的親人也難逃受到脅迫。英國「衛報」17日報導，一名在德國的維族人參加德國國會一場人權聽證會後，就接到新疆家人在中共官員指示下打來的電話，要他不要再從事權益運動，中共甚至警告「你需要想想你的家人安危」。

54歲維族人艾米特（Abdujelil Emet）時隔3年接到在新疆的姊姊來電，但是聊的不是親人之間的溫馨關懷，而是政府的警告。姊姊先讚揚中共，隨後報知弟弟一年前過世。不過，艾米特接到電話一開始就覺得可疑：他從來沒給新疆家人電話號碼，而且，電話中可以聽到姊姊身邊有人在竊竊私語。

他要求與那個陌生人講話，最終戳破這場戲。他姊姊哭著求他不要再從事維權活動，一名拒絕表明身分的中共安全官員接過電話，警告他，「當你在德國到處做你的權益運動時，你需要想想你的家人」，「你需要想想他們的安危」。

衛報訪問超過20個住在歐洲、美國的維族人，無一不受這類威脅。來自新疆阿克蘇的艾米特已定居德國超過20年，而且已經歸化德國公民，擔任「世界維族爾代表大會」（World Uyghur Congress）義工，為了保護家人，他從來沒向家裡人說他的維權活動。

艾米特說，「我不會閉嘴」，「我在電話中向他們說得很清楚：如果傷害我的家人，我會說得更大聲，讓它變成更大的問題」。

慕尼黑的聯邦議員鮑瑟（Margarete Bause）說，中國的干預令人無法接受，也要讓德國民眾知道，中國如何試圖在這裡施加影響力，「中國政府威脅德國人，不應該成為常態」。

中共官員也想辦法利誘或脅迫海外維族人當「抓耙子」，監視其他同鄉。艾米特說，他的電話號碼可能就是因此被洩露給中共。

關注新疆議題的德國研究員鄭國恩（Adrian Zenz）說，歐洲政府需要加強保護公民不受中共恫嚇，「歐盟國家犯的最大錯誤就是，一旦放過中共，就會讓他們變本加厲」，歐洲需要一套一致的策略對抗中共這些威脅。

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