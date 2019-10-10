美續挺新疆 限制中國官員簽證

2019-10-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國連出兩拳制裁中國壓迫新疆穆斯林。國務院八日宣布，針對必須為「監禁或虐待」新疆維吾爾、哈薩克族人或其他穆斯林少數民族「負責或同謀」的中國政府和中共官員，實施簽證限制，直到中國停止其「壓迫」這些少數民族為止。中國駐美大使館和外交部則怒批美國「干涉內政」。

官員家屬也在限制之列

國務卿龐皮歐發表聲明宣布這項依據「移民與國籍法」所採取的措施，限制簽證也將影響當事官員的家屬，包括有意赴美留學的子女。國務院基於保密法規，無法公布遭制裁的中國官員姓名，但遭制裁的官員很有可能包括早就被美國國會議員特別點名的中共中央政治局委員、新疆黨委書記陳全國。

前一天，美國商務部才將中國二十個公安機關、八家公司列入「管制實體清單」制裁，川普政府接連兩項懲罰措施，是外國政府針對中國打壓新疆少數民族所採取最強而有力作為，也是首次要中國在國際上為其大規模監禁、迫害宗教少數族裔承擔責任。

龐皮歐推文指出，「中國為了抹除新疆的宗教與文化，在殘酷、有系統的行動中強制監禁超過一百萬穆斯林」，「中國必須停止其嚴酷的監視與壓迫，釋放所有遭肆意監禁的人，停止威迫在外國的中國穆斯林」。

人權團體說，已有逾百萬名維族人被監禁在中國官方宣稱的「再教育營」，被迫漢化。英國「衛報」報導，新制裁行動代表龐皮歐、副總統彭斯、國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）和白宮新任副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）的勝利；據稱財政部長努勤以此舉將使已困難重重的貿易談判進一步失焦，反對制裁。

總統川普一直避免在新疆、香港問題上直接批評中國，以免他與中國國家主席習近平的私人關係破裂。而這項規劃已久的措施終於付諸行動，或許反映出川普意識到他明年連任選舉必須仰賴共和黨內的宗教選民。

中國準備反中黑名單反制

對此，消息人士透露，中國打算從嚴限制與反中團體有關的美國人簽證，將要求境管單位列出美國軍方、情報機構、人權團體名單，將這些單位、組織員工列入簽證黑名單。消息人士說，公安部數月前就著手研擬這項計畫，香港示威和美方八日宣布的簽證限制，讓中方更有理由採取行動。

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