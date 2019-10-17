日本「牛郎界帝王」 開店賣珍珠奶茶

2019-10-17 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕27歲的日本「第一牛郎」Roland，不陪睡、不賣身，單靠甜言蜜語、交際手腕，最高紀錄可以在3小時內賺進約台幣280萬元，年收入更高達3億日元（約為台幣8800萬元），成為牛郎界傳奇人物，被譽為「牛郎界帝王」。作風狂野的Roland近日也進軍珍珠奶茶市場，更以「牛郎特色」作為主打賣點。

綜合媒體報導，Roland除了是日本史上最會賺錢的男公關，本身也是話題製造王，常發表狂語，如「你的年薪只是我的時薪」、「世界上只有2種男人，我，以及其他人」，語出驚人也成功製造話題，這次也看準商機，進軍熱度不減的珍珠奶茶市場。

Roland所開設的手搖飲店「The Pearl」位於在東京八王子中町，以紅、黑配色作為主調，牆上更擺滿Roland自己的寫真照，相當具有Roland個人風格。

Roland日前（9日）在擔任一日店長時，更以限量發售的「Roland金句杯」作為賣點，杯上寫著Roland知名語錄，如「世界上只有2種男人，我以及其他人」、「世界上只有2種珍珠奶茶，The Pearl，以及其他的」。

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