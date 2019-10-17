2.5公斤衣物穿上身！ 女子怕行李超重出奇招

2019-10-17 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名菲律賓女子在機場行李秤重時被地勤人員告知行李超重，必須支付額外的費用。這名女子為解決行李超重問題，當場將行李內2.5公斤的衣服直接穿上身，這一奇招在女子上傳到個人FB之後迅速竄紅，並受到網友推崇，讚嘆她「真的是天才」。

據英國《太陽報》報導，這名為羅德里格斯（Gel Rodriguez）的女子在準備登機時，被地勤人員告知行李重達9公斤，超過規定的7公斤。若要運送就會被收取額外超重的費用，否則就無法登機。此時羅德里格斯立即想出奇招，也就是將她行李箱中的衣物直接套在身上，最後行李成功從9公斤減重到6.5公斤，她也順利地登上了飛機。

羅德里格斯隨後在她的個人臉書業面貼上她的經歷，並附上當時在機場拍下的照片。圖中可見她穿了3件上衣、2件長褲和4件襯衫。而這件趣聞也瞬間吸引網友們的關注，轉發她貼文的次數多達2萬次。不過，雖然她順利登機，但因為實在太悶熱，所以她並不建議其他網友嘗試這樣的方法。

其實這一做法已不新鮮，曾經有一名叫湯瑪森（Thomas Cook）的旅客就用相同的做法省下65英鎊（約為新台幣2500元）的超重費用，當時她將2件短褲和4件衣服穿上身，並將其她導致超重的衣服圍在脖子上，順利搭上了飛機。

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