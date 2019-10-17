美智庫釋出衛星照 中國002型航母建造廠被看光光

2019-10-17 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府戰略與國際研究中心（CSIS），於去年10月、今年4月、9月等不同時段以衛星拍攝了上海郊外江南造船廠，顯示中國第一艘自製平甲板航母002型正在穩定建造中。

CSIS向《路透》提供了相關衛星照片，並透露中國002型航空母艦船體應該會在12個月內完成，之後很可能會先移至新建的港口或碼頭再進行安裝。

從照片上可以看到，大約1年多以前，該造船廠碼頭似乎大部分都廢棄了，但1年後的現在卻突然出現一棟製造船舶部件的大型建築物，水道也不再荒蕪。

CSIS分析師法奈奧勒（Matthew Funaiole）表示，航母船體的進度緩慢但穩定，但真正讓人驚訝的是中國在當地進行大量基礎設施建設，很難想像這些只是為了建造一艘航母而已，看起來更像是為了多艘航母或大型船隻使用的空間。

法奈奧勒說，中國002型航母將比美國的10萬噸超級航母小一些，但比法國的4.25萬噸戴高樂航母大一些，預計它將是中國第一艘具有平甲板和彈射發射系統的航母，可以更好地搭配不同型號的艦載機，從上面起飛的戰機也能加掛更多彈藥。

中國的前兩艘航母分別為遼寧號（001型）和001A型，雖然後者為中國自製，但主要是參考遼寧號的設計，因此兩艦都有著滑躍式飛行甲板，船身也相對較小，最多只能搭載25架戰機，美國航母的艦載機數量則是它們的4倍左右。

軍事分析人士認為，001型航母基本上只是用來培訓的，到了2030年，中國最多會有6艘航母可以作戰。一位匿名的亞洲軍事武官指出，雖然中國海軍並未詳細說明航母計畫，但從他們的建築工程可以看出解放軍的野心很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法