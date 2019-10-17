不是放狗咬人！水電工催收費用 他放獅子襲擊

2019-10-17 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕比放狗咬人還可怕！巴基斯坦旁遮普省一間教堂的看守人，被屢次催收欠款的水電工激怒，竟然放出自己飼養的獅子展開攻擊。

據《CNN》報導，水電工已多次前往教堂要求付款，事發當天和看守員起了激烈口角，隨後就遭對方「放獅咬人」。當局表示，受害者原先沒打算要報警，因為看守人答應支付醫藥費和賠償金，沒想到過了1個月後一毛都不給，他才會向警方報案。

目前該名教堂看守人已被逮捕，警方並未透露他是否擁有飼養獅子的執照，也未說明該隻獅子是否已被送到動物園照料。

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