從NBA到竊取智慧產權 魯比歐：別讓中國綁架這世界

2019-10-17 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來因抵制NBA引發世界關注，美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）指出，種種跡象顯示，中國希望徹底取代美國，美國必須對此做出回應，不能讓中國綁架這世界。

魯比歐投書《福斯新聞》，他強調火箭隊主管莫雷因支持香港所引發的一連串事件，美國人已經明確地看到中國會利用強大的國內市場來脅迫美國企業，中國央視所謂「挑戰國家主權和社會穩定的言論不屬於言論自由範疇」，這說詞更是讓美國人感到訝異。

魯比歐指出，很多與中國經商的人都為了利潤向中國政府表示忠誠，而中國卻利用市場准入來大規模竊取美國的知識產權，光是在去年就有5分之1的北美公司表示中國竊資，導至美國每年損失6000億美元（約新台幣18兆3843萬元），目前的現實狀況是，「中國合作夥伴」將學習及掌握高科技組件所需的技能，未來美國將面臨「前合夥人」的競爭，而這些競爭行為則由北京中央資助。魯比歐強調，中國希望徹底取代美國和其他先進工業民主國家，成為世界經濟、軍事和文化強權。

針對與中國合作的美國企業，魯比歐表示，中國系統猛烈鎮壓政治異議份子、監禁少數民族及宗教群體、從事活摘器官和大規模監視，但許多美國企業都參與其中，他們為自己的滅亡及美國衰敗「奠定基礎」，這狀況必須停止。

魯比歐說，美國必須採取行動對抗中國的經濟威脅，美國國會應該考慮利用現有法規來對抗中國的入侵，保護美國利益，「如果不採取行動，中國就會更加大膽地綁架這個世界」。

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