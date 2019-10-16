接到紐國總理賀電 19歲台裔青少年成最年輕市議員

2019-10-16 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕身處青少年（teenager）期的最後一年，19歲的台裔紐籍男子王費雪（音譯，Fisher Wang）此前投入羅托路亞市選舉，結果成功當選市議員，成為當地有史以來最年輕的市議員。

按紐西蘭規定，每3年在10月第2個週六進行地方選舉，本屆選舉於上週六（12日）舉行投票，身為市議員參選人的王費雪，當天還在麥當勞打工，他在下午2時工作結束時接到羅托路亞市議會秘書長威廉斯（Geoff Williams）的賀電，通知他已順利當選，成為羅托路亞市史上最年輕的市議員當選人，同時也是紐國史上第2年輕的市議員。

王費雪憶述，在接起電話前，一直有種不祥的預感繚繞心中，直到對方說出「恭喜，你選上了」，才終於有其他情緒迸發出來。

王費雪表示，當天稍晚還接到另一通「未顯示號碼」的來電，當時他一度猶豫是否要接聽，最終決定接起電話，想不到電話另一頭的聲音，竟是在2年前促使他投身政治的重量級人物－紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。

王費雪進一步指出，這通與總理的電話持續了約15分鐘，阿爾登除祝賀當選外，更關心王的競選過程及其未來的想法，她接著還為這名政界新鮮人提供種種建議，其中就包括「不要害怕為自己發聲」。

現年19歲的王費雪出身台灣移民家庭，父母在20年前移民紐西蘭，王費雪就在距離羅托路亞市約20公里的卡哈羅亞鎮（Kaharoa）出生長大。2017年時為總理參選人的阿爾登曾親赴羅托路亞造勢，王當時就在現場，他直言，那次的經驗直接催生參政的念頭，「讓我知道這一切都是可能的」。

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