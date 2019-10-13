NBA引爆中國「內戰」 球迷槓「小粉紅」：支持上海獨立！

2019-10-13 19:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官方、民間日前發起抵制NBA行動，不過10日在上海舉辦的NBA中國熱身賽卻座無虛席，讓不少中國愛國「小粉紅」暴怒，還牽怒上海球迷沒有響應抵制，「品蔥網」中文討論區就爆發雙方「內戰」；小粉紅痛批上海人「嘴硬骨軟」，發起抵制，上海球迷則反唇相稽「頓時感覺國際地位提升，出去不用說自己是中國人了」、「支持上海獨立！」

「品蔥網」被稱為「牆外知乎」，是一個伺服器設在國外的中文討論區。因為脫離了中共的言論管控和網路實名所產生的恐慌，許多中國網友掛vpn翻牆出來，在上面討論一些在牆內比較「敏感」的話題。

13日有愛國小粉紅在「品蔥網」發文引戰，指「NBA中國賽上海站座無虛席，我為上海人悲哀，嘴硬骨頭軟，讓美國人看透了，也讓港獨份子笑死了，唉。」

隨即有人附和說「上海人就是這操行，這就是上海，在國外上海人只說自己是上海人，不說自己是中國人」、「上海人，你還敢指望？中國最現實的大概就是上海人了。」

不過有人不以為然，還反讚「上海不愧為國際大都市，市民成熟、理智」。

其他上海球迷反擊的砲火更是猛烈：署名「最大公約數」的網友說：「上海可是『大陸』經濟最發達的城市沒有之一。看來很多粉紅不僅出不起國，在國內也就算個低端人口。」

另一名網友「篤穿中共G點」說：「頓時感覺國際地位提升，出去不用說自己是中國人了。」

還有人回擊稱「粉紅是中國人中最低等下賤的一個群體」、「上海獨立！支持滬獨！」

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