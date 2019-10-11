喊「習主席萬歲」隔天老家被強拆 五毛哭訴後帳號「被消失」

2019-10-11 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網友10月9日因NBA撐港風波，在中國社群網站微博上發表激進言論威脅美國，並高呼「中國共產黨萬歲！偉大習主席萬歲！」不料，隔（10）日傳出老家被強拆，家人「上訪」告狀卻又遭到暴力威脅，發文求助後帳號離奇消失，所有相關討論也全遭刪除，令網友直呼「最速現世報」。

據貼文內容，暱稱為「種花家的愛國紅小將」的中國網友，9日因NBA撐港風波，在中國微博社群上發表激進言論，稱自己支持911恐攻，更希望賓拉登可以復活，把香港跟美國都炸成「燒豬」。

這名網友狂言道，「中國一點也不能少！」、「美國、香港人一個都不能留」，並高喊「中國共產黨萬歲！偉大習主席萬歲！」，這篇推文至少被轉發近4000次。

然而，隔天這名網友卻再次發文，哭訴自己老家半夜遭強拆，爺爺奶奶被趕出家門，爸媽要「上訪」告狀卻又被攔截，遭暴力威脅要「統統抓起來」。

五毛哭訴文一出，今（11）日微博上已經搜尋不到這個帳號，所有相關討論和轉發也離奇消失，本報搜尋微博，只剩下一則網友討論這則帳號消失的感想。

消息傳上台大《批踢踢實業坊》，有網友認為可能是「反串」，但也有網友認為中國網路實名制，「反串」哪有這麼容易？但多數網友紛紛推文說：「真可憐」、「只能反串一次的國家」、「可悲小粉紅」、「我們懷念他」、「誇張到不像真的」。

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