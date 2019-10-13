矛盾？！NBA中國賽場場爆滿 美學者仍指煽動愛國主義成功

2019-10-13 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國因為NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港貼文而紛紛抵制NBA，而中國球迷在網路上更是口徑一致齊聲批評，針對此現象，美國學者認為，這代表中國政府在煽動愛國主義上，以及將美中貿易戰描繪成「民族鬥爭」的宣傳有多麼成功，不過，NBA在深圳及上海的兩場賽事依舊爆滿，讓許多中國網友崩潰，痛罵到場觀賽的球迷「丟臉」。

根據《美聯社》報導，許多中國球迷在莫雷事件發生前都對NBA十分熱愛，來自河北省的20歲學生吳欣桐（音譯）是前NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）的忠實粉絲，過去10年來她收看了洛杉磯湖人隊的每一場比賽，衣櫃裡幾乎都是湖人隊的週邊商品及球衣，在莫雷事件發生後，吳欣桐首次打破她10年收看湖人隊賽事的記錄，而這場比賽就是湖人對籃網的「上海賽」。

針對中國球迷及網友把中國本身看得比NBA還重要，在美國康奈爾大學研究中國民族主義的政治學教授韋斯（Jessica Chen Weiss）表示，中國網友在社交平台上的憤怒看起來是真實的，不像是受人操縱的，而且其中幾乎看不到不同的意見。韋斯表示，這種現象反應出中國政府在煽動民眾愛國主義、把香港抗議者打成非法的分離主義運動、把美中貿易戰和科技戰變成「反外國侵略的民族戰鬥」方面所發出的訊息和宣傳是多麼有效。

荷蘭萊頓亞洲中心主任史奈德（Florian Schneider）則是抱持相同觀點，認為中國網路上的民族主義是「愛國主義教育」的結果，對中國民族的認同已成為許多中國人身份認同的一部分，就像中國曾遭受列強羞辱的歷史和最近的「民族復興」一樣。但史奈德也強調，隨著中國網友失去動力或是出現其他話題轉移焦點，中國的民族主義情緒會迅速消退。

中國球迷及網友雖然在網路上堅絕抵制NBA，但NBA在深圳及上海的兩場賽事依舊爆滿，甚至傳出門票早已售鑿，想看還得買黃牛票，許多中國網友則是在網路上憤恨不平地批評這些進場觀賽的網友「丟臉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法