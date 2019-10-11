駐美代表投書 拒台參與INTERPOL將助長犯罪

2019-10-11 02:59

〔中央社〕駐美代表高碩泰投書「華盛頓時報」盼台灣能以觀察員身分參加國際刑警組織（INTERPOL）大會，表示若將台灣排除在國際執法活動之外，全球罪犯與恐怖主義分子將是唯一贏家。

高碩泰在這封發表於「華盛頓時報」（Washington Times）的投書中指出，在國際恐怖主義、網路犯罪、電信詐欺及跨國犯罪如跨境毒品走私盛行的時代，全球執法合作更形重要。

他表示，在中國於1984年加入INTERPOL後，台灣被排除於INTERPOL之外長達35年，導致台灣無法使用「I-24/7全球警察通訊系統」（I-24/7 Global Police Communications System）等資訊。

台灣的重新參與至關重要，他期盼台灣能以觀察員身分參與15至18日在智利聖地牙哥召開的INTERPOL大會。

投書引用內政部警政署刑事警察局局長黃明昭的話指出，台灣致力打擊跨境犯罪，唯有參與INTERPOL，才能即時、完整取得罪犯資訊，妥善執法，並與全球警察機關更緊密合作打擊跨國犯罪。

黃明昭強調，維護全球治安需求及社會正義應凌駕於地域、種族、政治的藩籬之上，台灣必須被涵蓋在INTERPOL的機制之內。

投書指出，台灣有能力也願意做出更多的貢獻，如2018年8月與菲律賓合作，接著於10月再與南韓合作，破獲大批安非他命走私即為例子。

高碩泰並援引INTERPOL憲章第2條規定「INTERPOL宗旨在於確保及推動所有警察機關之間最廣泛、可能的互助合作」，不能因任何政治因素而有例外。

他表示，台灣因北京歐威爾式（Orwellian）打壓而無法參與。2017年台灣曾向相關各國提出130次資訊分享及協助的調查請求，但僅獲得46次回應。台灣在2017年與2018年申請以觀察員身分參與INTERPOL大會也都遭到拒絕，甚至被要求必須改洽北京。

投書指出，台灣位居東北亞與東南亞的戰略要衝，為人流、物流及金流的樞紐，2018年有近7000萬人次旅客進出台灣。台灣持續被排除在INTERPOL之外，不利全球合作反恐、打擊毒品等跨國犯罪的努力。台灣有權參與INTERPOL，北京無權代表2300萬台灣民眾。

高碩泰呼籲重視法治的各國政府與民眾，支持台灣以觀察員身分參與INTERPOL大會與相關會議、機制與訓練活動。台灣若被排除在國際執法活動之外，全球罪犯與恐怖主義分子將是唯一的贏家。（編輯：徐崇哲）

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