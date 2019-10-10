孔雀變火雞？ 準新娘「完美結婚蛋糕」夢碎崩潰

2019-10-10 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州的準新娘戴維斯（Rena Davis）為了婚禮特別訂製了一款「優美藍孔雀」翻糖蛋糕，沒想到，在婚禮前一天烘焙師卻送來一隻像得麻瘋病的斷頭「火雞」！這款蛋糕不僅造型和她的要求完全不同，讓她更崩潰的是，她發現這只是用普通奶油做的，根本就不是翻糖蛋糕！

綜合外媒報導，戴維斯在婚禮前1個月就拿著網路上看到的「藍孔雀翻糖蛋糕」照片，向烘焙師訂製一款由2隻翻糖藍孔雀、愛心形海綿蛋糕以及巧克力杯子蛋糕組成的「完美婚禮蛋糕」，付了300美元（約9200台幣）；婚禮前一晚，蛋糕送到戴維斯家時，她卻只看到一隻像得了麻瘋病的「火雞」，而且「火雞」頭還在送達後不久斷掉。

戴維斯向烘焙師要求退款，對方卻只替她把頭「接上」，烘焙師雖承認製作翻糖孔雀時遇到困難，最後只用奶油做，卻以「耗費50小時工時」為由拒絕退款；直到戴維斯將「火雞蛋糕」照片放上社群網站後，8日才收到全額退款。戴維斯說，烘焙師曾替她最好的朋友做蛋糕，當初以照片詢問時，對方馬上就答應製作，沒想到成品竟如此慘不忍睹。

據報導，超重的「火雞」在婚禮前不但沉到蛋糕底層，還變得超級硬！戴維斯最後因找不到人幫忙修蛋糕，只好在婚禮舉行前重買一個，幸運的是，她順利找到合適的蛋糕、如期舉行婚禮；戴維斯補充，她認為，該名烘焙師最初做不出翻糖時就應該跟她說，讓她有充裕的時間能跟其他烘焙師訂蛋糕。

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