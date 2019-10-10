美參議員與吳釗燮聯名投書 盼南太看見台灣價值

2019-10-10 01:11

〔中央社〕美國參議院外委會亞太小組主席賈德納與外交部長吳釗燮聯名投書美媒指出，為避免中國將南太變成另一個南海，應讓區域內利益相關者看到台灣存在價值，反對中國削弱台灣存在。

這封十分罕見的美國國會議員與中華民國內閣級官員聯名投書，是由向來堅定支持台灣的賈德納（Cory Gardner）與吳釗燮共同掛名，並刊登在今天的「國會山莊報」（The Hill）網站上。

賈德納與吳釗燮首先提及索羅門群島與吉里巴斯2個太平洋友邦先後與台灣斷交並轉向中國案例指出，這絕非單一事件。過去3年來，中國透過賄賂、虛假承諾與債務陷阱外交，誘使台灣6個盟邦轉向，台灣現僅存15個邦交國。

投書指出，近年來中國在太平洋的野心並未因為美中貿易戰、經濟放緩，以及國際對其人權紀錄的抨擊日益升高而變得更為謹慎。中國近來的行動威脅到台灣得之不易的民主。距離台灣舉行大選不到4個月時間，北京正在進行有據可查的干預選舉行動，其中包括虛假訊息、經濟措施，以及對台灣國際空間的施壓。

賈德納與吳釗燮表示，這與中國過去3年的作為一致，亦即關閉官方溝通渠道、將台灣排除於國際組織之外，並派出戰鬥機在台灣海峽中線上空飛行，這些行為都不利兩岸和平與穩定。

投書指出，中國的行為也對印太區域安全構成顯著威脅。台灣與美國和其他理念相近國家共享自由開放的印太願景，是基於民主規範、尊重主權與公平貿易慣例，而這與中共政權根本不相容。

投書指出，中國在太平洋地區影響力增強，也引發外界擔憂中國可能將太平洋軍事化，使美國與澳洲安全利益受損。中國在太平洋的武PF3M5001.CAP [IN] 10/10/19 01:07:22美參議員與吳釗燮聯名投書 盼南太看見台灣價值〔中央社〕美國參議院外委會亞太小組主席賈德納與外交部長吳釗燮聯名投書美媒指出，為避免中國將南太變成另一個南海，應讓區域內利益相關者看到台灣存在價值，反對中國削弱台灣存在。

這封十分罕見的美國國會議員與中華民國內閣級官員聯名投書，是由向來堅定支持台灣的賈德納（Cory Gardner）與吳釗燮共同掛名，並刊登在今天的「國會山莊報」（The Hill）網站上。

賈德納與吳釗燮首先提及索羅門群島與吉里巴斯2個太平洋友邦先後與台灣斷交並轉向中國案例指出，這絕非單一事件。過去3年來，中國透過賄賂、虛假承諾與債務陷阱外交，誘使台灣6個盟邦轉向，台灣現僅存15個邦交國。

投書指出，近年來中國在太平洋的野心並未因為美中貿易戰、經濟放緩，以及國際對其人權紀錄的抨擊日益升高而變得更為謹慎。中國近來的行動威脅到台灣得之不易的民主。距離台灣舉行大選不到4個月時間，北京正在進行有據可查的干預選舉行動，其中包括虛假訊息、經濟措施，以及對台灣國際空間的施壓。

賈德納與吳釗燮表示，這與中國過去3年的作為一致，亦即關閉官方溝通渠道、將台灣排除於國際組織之外，並派出戰鬥機在台灣海峽中線上空飛行，這些行為都不利兩岸和平與穩定。

投書指出，中國的行為也對印太區域安全構成顯著威脅。台灣與美國和其他理念相近國家共享自由開放的印太願景，是基於民主規範、尊重主權與公平貿易慣例，而這與中共政權根本不相容。

投書指出，中國在太平洋地區影響力增強，也引發外界擔憂中國可能將太平洋軍事化，使美國與澳洲安全利益受損。中國在太平洋的武裝力量將對區域所有自由民主國家構成直接威脅，理念相近國家應當警覺，避免太平洋區域成為中國軍事化並主導的另一個南海。

為避免這種情況發生，賈德納與吳釗燮認為，最好的方法是讓區域內所有負責任的利益相關者看到台灣在太平洋區域的存在價值，並強烈反對中國削弱台灣存在的作為。

兩人也提到，美國國會在支持台灣在國際舞台地位方面發揮領導作用。日前美國參議院外委會通過「台北法案」（TAIPEI Act），加強美國政策選項，以因應中國持續限制台灣國際空間與全球外交承認的壓力與霸凌。

連同美國國會去年12月通過並簽署為法律的「亞洲再保證倡議法案」（ARIA）等法案，都向全球傳遞一個強有力的訊息，亦即美國將繼續致力於阻止中國打壓台灣行為。

投書最後表示，台灣、美國與其他民主政體在確保開放自由印太區域、維持過去幾十年和平穩定現有區域秩序上共享相似利益。現在是開始共同努力以實現這些利益的時候了，「刻不容緩」。（編輯：林治平）

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