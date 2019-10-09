駐日代表處國慶酒會 日相安倍母親連3年出席

2019-10-09 00:13

〔中央社〕駐日本代表處代表謝長廷今晚在東京主持中華民國108年國慶酒會，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子連續3年出席致賀，她並上台致詞說，期盼今後兩國建立更友好的關係。

駐日代表處今晚在帝國飯店舉辦國慶酒會，日本台灣交流協會會長大橋光夫、日本約300名跨黨派國會議員所組的「日華議員懇談會」會長古屋圭司、台裔參議員蓮舫等約110名國會議員出席，另有逾70位國會議員由秘書代理出席。

此外，教廷、宏都拉斯、瓜地馬拉、帛琉、馬紹爾群島等台灣邦交國及理念相近國家的使節等都出席祝賀。旅日僑胞包括女星翁倩玉、圍棋棋后謝依旻等人以及日本政經學各界人士，共約1700人出席。

謝長廷致詞時表示，台日都是享有高度自由的國家，共享相同價值觀的夥伴。近來美中貿易摩擦不斷升高，台日必須在經貿領域上加強合作。台灣期盼能夠加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這對台灣的生存與經濟發展至為重要，對日本也是有所助益。

謝長廷表示，今年1月中國國家主席習近平要求台灣接受「一國兩制」，但見到近來香港所發生的「反送中」示威運動，絕大多數的台灣人並不希望造成台灣自由與民主後退的「一國兩制」。中國雖然以各種壓力逼迫台灣接受，但誠如總統蔡英文多次強調，台灣絕不會屈服、絕不會接受，這是台灣人民的真正民意。

他說，台灣面對中國打壓，需要世界各國聲援。上月底由台日約320名地方議員在日本富山縣召開的台日交流高峰會發表「富山宣言」，支持台灣參加國際組織。日本政府與「日華議員懇談會」也多次表達支持台灣參加「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。

這場國慶酒會會場上，展示著「日華議員懇談會」支持台灣加入CPTPP以及WHO的決議文，相當搶眼。

謝長廷指出， 地方交流、民間交流與「善的循環」是台日友好關係的三大支柱。此外， 台灣配合明年東京奧運暨帕運，要加強與日本各地的體育、文化交流活動。

這場國慶酒會上，適逢中華奧會東京奧運賽前考察團來日本考察，謝長廷特別邀請考察團參加酒會，並致贈「滿載而歸」題字，預祝中華代表隊明年於東京奧運能有好成績，由考察團團長國立台灣體育運動大學校長林華韋代表接受。

有「政壇教母」之稱、現年91歲的安倍洋子今晚在國慶酒會上致詞時說：「很高興受邀參加今天的國慶酒會，在此致賀。眾所周知，台灣和日本長久以來就建立深化且友好的關係，很感謝台灣在（2011年）東日本大震災、熊本地震時給予溫馨關懷與善款，盼今後也能持續建立兩國的友好關係。」

日本台灣交流協會會長大橋光夫致詞時表示，受到美中貿易摩擦、世界景氣衰退、中東局勢不透明等影響，環繞台日的環境日益嚴峻，共享自由、民主、人權這些基本價值的台日，今後將更努力為世界和平與穩定做出貢獻。

他認為，台日關係的友好足以做為世界模範，台日關係的緊密備受世界注目。

日華議員懇談會會長古屋圭司致詞時表示，雖然日本國會正在開議，但明天他將率領朝野政黨多名議員赴台參加國慶慶典，除將首度參加國慶花車遊行外，也將與建國中學的學生交流。他此行也將參加「玉山論壇」，將在會中呼籲共享自由、法治與人權等普世價值的各國應更加團結、強化印太戰略的安保合作。

日本前眾議院副議長、現任日台親善協會會長衛藤征士郎接受媒體採訪時首先恭賀中華民國108歲生日。他說，僅向中華民國與中華民國國民致上最大的敬意。他明天將赴台參加國慶活動。

駐日代表處今年也邀請「中華民國國際調酒協會」在國慶酒會上表演各種高難度的花式動作，獲得會場來賓讚賞。（編輯：林憬屏）

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